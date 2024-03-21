気象庁によると、21日09:08頃、茨城県南部を震源とするM5.3の地震があり、栃木県下野市、埼玉県加須市で震度5弱の揺れを観測しました。n この地震による津波の心配はありません。n n ■発生事象n ・発生日時 ：3月21日09:08頃n ・震源地 ：茨城県南部(北緯36.1度、東経139.9度)n ・震源の深さ：約50kmn ・地震の規模：M5.3(推定)n n ■震度3以上が観測された地域n ・震度5弱：栃木県南部、埼玉県北部n ・震度4 ：埼玉県南部、茨城県北部、茨城県南部、群馬県南部、千葉県北西部n ・震度3 ：栃木県北部、埼玉県秩父、群馬県北部、千葉県北東部、福島県中通り、東京都23区、東京都多摩東部、東京都多摩西部、神奈川県東部、神奈川県西部、山梨県中・西部、山梨県東部・富士五湖、長野県中部n n ■震度3以上が観測された市町村n 【震度5弱】n ・栃木県 ：下野市n ・埼玉県 ：加須市n 【震度4】n ・栃木県 ：宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、真岡市、益子町、壬生町、野木町n ・埼玉県 ：行田市、羽生市、鴻巣市、久喜市、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、川口市、春日部市、桶川市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町n ・茨城県 ：笠間市、土浦市、古河市、石岡市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、八千代町n ・群馬県 ：館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町n ・千葉県 ：野田市、鎌ケ谷市n 【震度3】n ・栃木県 ：小山市、さくら市、上三川町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、日光市、大田原市、矢板市n ・埼玉県 ：熊谷市、本庄市、東松山市、深谷市、滑川町、嵐山町、吉見町、ときがわ町、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市中央区、さいたま市桜区、さいたま市岩槻区、川越市、所沢市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、鶴ヶ島市、吉川市、伊奈町、毛呂山町、越生町、川島町、松伏町、秩父市、長瀞町n ・茨城県 ：水戸市、常陸太田市、ひたちなか市、常陸大宮市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、結城市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、行方市、鉾田市、美浦村、阿見町、五霞町、境町n ・群馬県 ：前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、渋川市、みどり市、沼田市n ・千葉県 ：千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市若葉区、千葉市美浜区、市川市、船橋市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、浦安市、印西市、白井市、栄町、香取市、芝山町n ・福島県 ：白河市n ・東京都 ：千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、東大和市、瑞穂町、青梅市n ・神奈川県：横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市保土ケ谷区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、川崎市川崎区、川崎市中原区、川崎市宮前区、座間市、相模原市緑区、厚木市、愛川町n ・山梨県 ：富士川町、富士河口湖町n ・長野県 ：南牧村