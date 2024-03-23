長崎県内・新型コロナ感染者数

長崎県は22日、最近1週間（11～17日）のインフルエンザや新型コロナウイルスの感染状況を公表。インフルエンザは2週ぶりに減少。新型コロナは前週比約1.15倍増だった。

インフルエンザの県内70定点医療機関の報告数は、前週比58人減の1420人。10歳未満と10代で全体の9割を占める状況が続いている。

1定点当たりは20.58人（前週比0.84人減）。保健所管内別でみると、最多は長崎市（35.76人）。県北（28.75人）、県央（18.80人）などと続いた。西彼、県南、五島で前週を上回った。

新型コロナは2週連続で増え、報告数は前週比76人増の564人。1定点当たりは8.17人（同1.10人増）。保健所管内別では、対馬（34.00人）が最多。県央と県北を除く8地区で前週を上回った。