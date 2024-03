Beatrice Egli zog als Jugendliche eine Schönheitsoperation in Erwägung.

Die ehemalige DSDS-Gewinnerin sorgt bei ihren Fans nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit ihrem geschickten Händchen in Sachen Styling regelmäßig für Begeisterung. Dass ihr Aussehen in ihrem Job als Schlagerstar zweifelsohne große Bedeutung hat, ist der gebürtigen Schweizerin sehr wohl bewusst. Dennoch möchte sie sich zukünftig nicht unters Messer legen. „Für mich ist es etwas ganz Essenzielles, dass ich mich so lieben kann, wie ich bin“, erklärte die Sängerin zuletzt in ihrem Podcast ‚Egli Extrem‘ im Gespräch mit ihrer Kollegin Sarah Engels. „Jeder Eingriff im Körper wäre ein Nein zu mir, zu meinem Sein, mich nicht so zu lieben, wie ich bin.“

Im Podcast-Interview gibt Beatrice allerdings zu, als Teenagerin zeitweise eine Brustverkleinerung in Erwägung gezogen zu haben. „Das war für mich voll die Belastung und ich dachte: ‚Ich muss die kleiner machen‘“, erzählt sie offen. Und obwohl sie sich in Bezug auf ihren Körper heute besser fühle, sei die Schlagerikone auch weiterhin manchmal von Zweifeln geplagt. „Natürlich gucken wir uns nicht jeden Tag an und sagen: Ich bin die Schönste, ich bin die Beste“, erklärt Beatrice mit Sarahs Zustimmung. Dass die beiden Frauen regelmäßig negative Kommentare zu ihrem Aussehen erhalten, sei deshalb manchmal nur schwer zu verkraften. „Es gibt Kommentare, die treffen dich einfach und es tut dir weh“, gibt die 35-Jährige zu. Dass sie sich einst gegen eine Beauty-OP entschied, bereut Beatrice heute trotzdem nicht.