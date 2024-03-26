山口市の4月1日付の職員人事異動は、前年度より20人少ない534人。新規に51人を採用し、職員総数は1696人（前年度比12人増）となる。

市立中学校における部活動の地域移行に向けて、「部活動地域移行推進室」を交流創造部に新設。専任3人・兼任3人の計6人を配置する。また、豪雨による浸水被害等に備えようと、都市整備部の河川治水対策室を「河川治水課」に、道路河川管理課を「道路管理課」、道路河川建設課を「道路建設課」に再編する。河川治水課には9人を置く。さらに、若者活躍と市内企業の人材確保に向けて、ふるさと産業振興課内に「人材確保支援担当」を新設する。

新年度の課長級以上の幹部職員は、部長級25人（うち新任8人）、部次長級35人（同19人）、課長級126人（同20人）で、幹部職員全体の人数は186人になる。そのうち女性職員は、部長級1人（同1人）、部次長級4人（同3人）、課長級19人（同4人）。幹部職員に占める女性の割合は12.9%で、前年より1.0%増えた。

【部長級】総務部長（農林水産部長）原田憲一▽環境部長（商工振興部次長兼同部政策管理室長）今井宏二▽商工振興部長（環境部長）山田豊成▽農林水産部長（徳地総合支所長）末田一志▽都市整備部長（商工振興部長）中村千里▽都市整備部理事兼同部開発指導課長（都市整備部参事兼同部建築課長）山本聖史▽阿知須総合支所長（阿知須総合支所副総合支所長兼同支所政策管理室長兼同支所地域振興課長）河村一郎▽徳地総合支所長（選挙管理委員会事務局長）水津伸久▽阿東総合支所長（農業委員会事務局参事）森原久▽会計管理者（監査委員事務局参事兼公平委員会事務所参事）前野なおみ▽上下水道局副局長兼同局次長兼同局政策管理室長（交流創造部次長兼同部政策管理室長）河村元博▽選挙管理委員会事務局長（総務部税務担当理事）森野和彦▽監査委員事務局長兼公平委員会事務所長（こども未来部次長兼同部政策管理室長）河辺寿夫▽農業委員会事務局長（農林水産部次長兼同部政策管理室長）塚本宏治

【部次長級】総務部参事兼同部本庁舎整備推進室長（総務部本庁舎整備推進室長）松尾彰▽交流創造部次長兼同部政策管理室長（健康福祉部地域福祉課長）中村武司▽交流創造部参事兼同部部活動地域移行推進室長（商工振興部中心市街地活性化推進室長）嶋壽忠正▽地域生活部次長兼山口総合支所副総合支所長兼同部政策管理室長（商工振興部産業立地推進課長）杉本一平▽こども未来部次長兼同部政策管理室長（地域生活部協働推進課長）山本裕史▽こども未来部参事兼同部こども家庭センター長兼同部こども家庭センター統括支援員兼同部子育て保健課長（こども未来部子育て保健課長）藤本緑▽商工振興部次長兼同部政策管理室長（市議会事務局参事）粟屋健次▽農林水産部次長兼同部政策管理室長（農林水産部農業振興課長）河原泰之▽都市整備部参事兼同部都市計画課長（都市整備部都市計画課長）川野英明▽都市整備部参事兼同部河川治水課長兼上下水道局下水道整備課副参事（都市整備部都市整備課長）山根智成▽小郡総合支所副総合支所長兼同支所政策管理室長兼同支所地域振興課長（小郡総合支所総合サービス課長）岡村利彦▽秋穂総合支所副総合支所長兼同支所政策管理室長兼同支所地域振興課長（総務部管財課長）米冨竜太▽阿知須総合支所副総合支所長兼同支所政策管理室長兼同支所地域振興課長（教育委員会事務局教育部次長兼同事務局政策管理室長）上野浩和▽阿東総合支所副総合支所長兼同支所政策管理室長兼同支所地域振興課長（環境部環境衛生課長）山田一夫▽上下水道局参事兼同局水道整備課長（上下水道局水道整備課長）香川美拡▽上下水道局参事兼同局下水道整備課長兼都市整備部河川治水課副参事（上下水道局下水道整備課長兼都市整備部道路河川建設課主幹）吉村修二▽消防本部参事兼同本部消防総務課長（消防本部消防総務課長）藤原秀二▽消防本部参事兼同本部中央消防署長（消防本部参事兼同本部阿東消防署長）岡本実▽消防本部参事兼同本部阿東消防署長（消防本部救急課長）中谷重広▽市議会事務局参事（総務部総務課長兼行政不服審査審理員）藤原健司▽教育委員会事務局教育部次長兼同事務局政策管理室長（交流創造部スポーツ交流課長）石津美香▽監査委員事務局参事兼公平委員会事務所参事（会計課長）斉藤由紀江▽農業委員会事務局参事（上下水道局次長兼同局政策管理室長）政田俊彦

【課長級】総務部総務課長兼行政不服審査審理員（総合政策部広報広聴課長）山本寛之▽総務部管財課長（総務部管財課主幹）吉武紀幸▽総務部収納課長（地域生活部湯田地域交流センター所長）藤本浩毅▽総合政策部スマートシティ推進室長（総務部総務課主幹）西野靖巳▽総合政策部広報広聴課長（総合政策部スマートシティ推進室長）金子忠正▽交流創造部スポーツ交流課長（総合政策部財政課主幹）植村亜星▽交流創造部課長同格=山口市文化振興財団へ派遣（健康福祉部健康増進課副参事）中村史朗▽交流創造部部活動地域移行推進室副参事（商工振興部ふるさと産業振興課主幹）赤野誠▽地域生活部協働推進課長（地域生活部大内地域交流センター所長）岡崎十志郎▽地域生活部生活安全課副参事兼同部生活安全課消費生活センター所長（徳地総合支所農林課主幹）塩見道子▽地域生活部生活安全課生活安全担当副参事（都市整備部道路河川管理課副参事兼同部道路河川管理課用地対策室長）立石陽治▽地域生活部人権推進課副参事兼同部人権推進課男女共同参画推進室長兼同部人権推進課主幹（上下水道局上下水道総務課主幹兼同局政策管理室主幹）東浦久美子▽地域生活部湯田地域交流センター所長（地域生活部人権推進課副参事兼同部人権推進課男女共同参画推進室長兼同部人権推進課主幹）森野直子▽地域生活部大内地域交流センター所長（健康福祉部健康増進課主幹兼同部健康増進課主幹兼同部健康増進課主幹）天野原▽地域生活部吉敷地域交流センター所長（環境部資源循環推進課長）田中貴一▽地域生活部平川地域交流センター所長（総務部政策管理室長補佐兼同部総務課主幹）中野健▽地域生活部陶地域交流センター所長（交流創造部課長同格=山口市文化振興財団へ派遣）石川貴之▽地域生活部名田島地域交流センター所長（小郡総合支所農林課長）赤間光男▽地域生活部嘉川地域交流センター所長（健康福祉部障がい福祉課長）淺川清治▽環境部環境衛生課長（こども未来部こども未来課長）中村誠志▽環境部資源循環推進課長（教育委員会事務局文化財保護課主幹）河村謙吾▽環境部環境施設課長兼清掃工場長（地域生活部平川地域交流センター所長）秋本浩生▽健康福祉部地域福祉課長（総務部収納課長）周山哲也▽健康福祉部高齢福祉課長兼同部高齢福祉課成年後見センター所長（健康福祉部高齢福祉課長兼基幹型地域包括支援センター所長兼同部高齢福祉課成年後見センター所長）中川善則▽健康福祉部高齢福祉課包括支援担当副参事兼基幹型地域包括支援センター所長（健康福祉部健康増進課健康づくり南部担当副参事兼こども未来部子育て保健課母子保健南部担当副参事兼同部子育て保健課主幹）藤井淑子▽健康福祉部障がい福祉課長（教育委員会事務局学校教育課学務担当副参事）河口貴則▽健康福祉部健康増進課副参事兼同部健康増進課主幹（選挙管理委員会事務局副参事）宇都宮三雄▽健康福祉部健康増進課健康づくり南部担当副参事兼こども未来部子育て保健課母子健康サポート南部担当副参事（健康福祉部健康増進課健康づくり阿東担当副参事兼同部高齢福祉課包括支援阿東担当副参事兼同部介護保険課介護認定阿東担当副参事兼こども未来部子育て保健課母子保健阿東担当副参事兼同部子育て保健課主幹）岩本美香▽健康福祉部健康増進課健康づくり阿東担当副参事兼同部高齢福祉課包括支援阿東担当副参事兼同部介護保険課介護認定阿東担当副参事兼こども未来部子育て保健課母子健康サポート阿東担当副参事（健康福祉部高齢福祉課主幹）市瀬欽子▽こども未来部こども未来課長兼同部こども家庭センター次長（教育委員会事務局学校教育課主幹）有熊雅人▽こども未来部保育幼稚園課長兼同部こども家庭センター次長（こども未来部保育幼稚園課長）中川修▽商工振興部産業立地推進課長（総務部職員課主幹）白澤靖子▽商工振興部中心市街地活性化推進室長（地域生活部陶地域交流センター所長）徳永将▽農林水産部農業振興課長（阿東総合支所農林課長）國重寛治▽農林水産部農林整備課林業振興担当副参事（都市整備部建築課住宅管理担当副参事）上田一郎▽都市整備部都市整備課長（上下水道局南部上下水道事務所主幹）岡本智介▽都市整備部河川治水課管理担当副参事兼上下水道局下水道整備課主幹（総務部資産税課土地担当副参事）田村博明▽都市整備部建築課長（教育委員会事務局教育施設管理課長）平井健▽小郡総合支所総合サービス課長（秋穂総合支所総合サービス課長）大塚政幸▽小郡総合支所農林課長（教育委員会事務局社会教育課長兼同事務局青少年センター所長）内田英司▽秋穂総合支所総合サービス課長（秋穂総合支所政策管理室長補佐兼同支所地域振興課主幹）関村明也▽阿知須総合支所農林土木課長（上下水道局南部上下水道事務所長）末田和宏▽阿東総合支所農林課長（農林水産部政策管理室長補佐兼同部農山村づくり推進課主幹）斉藤正登▽会計課長（地域生活部吉敷地域交流センター所長）徳光誠▽上下水道局南部上下水道事務所長（都市整備部道路河川建設課主幹）伊藤友之▽消防本部警防課長（南消防署阿知須出張所長）原田靖孝▽消防本部救急課長（消防本部警防課長）冨村和之▽南消防署阿知須出張所長（南消防署秋穂出張所長）池田貴志▽南消防署秋穂出張所長（中央消防署主幹）石津泰志▽教育委員会事務局教育施設管理課長（都市整備部開発指導課主幹）宮崎明▽教育委員会事務局学校教育課学務担当副参事兼交流創造部部活動地域移行推進室主幹（総合政策部政策管理室長補佐兼同部企画経営課主幹）河村学▽教育委員会事務局社会教育課長兼同事務局青少年センター所長（地域生活部嘉川地域交流センター所長）原田和之▽選挙管理委員会事務局副参事（総務部収納課主幹）末永達也

◇退職者（3月31日付）

【部長級】（都市整備部長）兒玉直也▽（阿知須総合支所長）田中克也

【部次長級】（地域生活部次長）山崎里恵▽（都市整備部参事）藤原茂▽（消防本部参事）渡邉修

【課長級】（総務部課長同格=山口県市町村職員共済組合派遣）渡辺和彦▽（地域生活部生活安全課副参事）江藤あけみ▽（地域生活部名田島地域交流センター所長）藤屋隆一▽（阿知須総合支所農林土木課長）松井浩之