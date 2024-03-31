たいまつを手に桜並木を練り歩く武者行列＝雲仙市、橘神社

武者に扮（ふん）した約150人がたいまつを手に桜並木を練り歩く「観櫻火宴（かんおうかえん）」が30日、長崎県雲仙市千々石町であり、幻想的な光景に大勢が見とれた。

1577年、同町にあった釜蓋城が佐賀の龍造寺氏の侵攻で落城。郷土を守るために戦った城主、千々石大和守（やまとのかみ）直員（なおかず）の思いをまちづくりに引き継ごうと、地元住民ら実行委が開き、今年が28回目。

県内外から集まった参加者は、甲冑（かっちゅう）姿で千々石海岸の公園を出発。能登半島地震被災地の早期復興や郷土繁栄の願いを込めて「いやさか」の声を上げた。家老役を担ったのは大石賢吾知事。募金箱を持つ地元中学生らは見物客に被災地支援を呼びかけた。橘神社参道を覆うように咲く桜の下、揺らぐ炎に照らされ、勇壮さを引き立てた。

実行委の町田岩太会長は「今後はインバウンド（訪日客）にも祭りの魅力を発信したい」と語った。