【2日の献血】菊池市菊池警察署など

Published
2024/04/01 05:00 (JST)

　◇菊池市菊池警察署・菊池ライオンズクラブ（午前9時半～同11時）

　◇同熊本畜産流通センター（午後0時45分～同3時半）

　◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

　◇下通献血ルームCOCOSA（午前10時～午後1時・午後2時～同5時半）

【輸血用血液の在庫状況】

　＜400ml献血＞

　A型「安心です」

　O型「困っています」

　B型「心配です」

　AB型「安心です」

　＝3月28日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ

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