写真:サラーの逆転弾で勝利したリヴァプールが首位に返り咲いた

日本時間3月30日から4月1日にかけて、プレミアリーグ第30節の10試合が行われた。

マンチェスター・シティ vs アーセナルの首位攻防戦は、立ち上がりからマンチェスター・シティがボールを握って相手陣内でのプレーを展開し、アーセナルは我慢の展開を強いられる。前半途中にナタン・アケが右ふくらはぎを痛めてプレー続行不可となり、リコ・ルイスと交代するアクシデントはあったが、マンチェスター・シティがペースを握り続け前半を終える。後半もスコアレスのまま試合が推移し、お互いに相手ゴールに迫りながらも決定機は作れず、0-0のままタイムアップを迎えた。先発出場も噂された冨安健洋はベンチスタートとなり、66分に投入。左サイドバックの位置でケヴィン・デ・ブライネやジェレミ・ドクをケアする役割を担った。

遠藤航が先発したリヴァプール vs ブライトンの一戦は開始わずか2分、カウンターからダニー・ウェルベックがシュートを決めてブライトンが幸先よく先制する。その後はモハメド・サラーが何度も決定機を迎えるなどリヴァプールがペースを握ると、27分にCKの流れの中からルイス・ディアスがルーズボールを押し込み同点に追いつく。その後もリヴァプールがチャンスを作り続け、65分には右サイドに開いたドミニク・ソボスライのクロスを受けたアレクシス・マクアリスターが鋭いスルーパスを通し、サラーが勝ち越しゴール。終盤にはブライトンが攻め込む場面もあったがスコアは動かず、リヴァプールが2-1の逆転勝利を飾った。この結果、リヴァプールが勝ち点67で首位に立ち、アーセナルが同65で2位、マンチェスター・シティが同64で3位となった。

橋岡大樹を擁するルートン・タウンはアウェーでトッテナムと対戦。開始わずか3分、自陣でのボール奪取からカウンターを仕掛け、最後はタヒス・チョンが左足のシュートを決めて先制する。その後はトッテナムが猛攻を仕掛け、ルートン・タウンは防戦一方に。後半の頭から橋岡を投入したが、51分にOGで同点に追いつかれてしまう。78分にブレナン・ジョンソンに放たれたシュートはゴールライン上わずか数ミリのところでクリアし失点を許さなかったが、86分にはCKのボールを奪われてカウンターを受け、最後はソン・フンミンに決められて1-2の逆転負けを喫した。

マンチェスター・ユナイテッドはブレントフォードとのアウェーゲームに挑んだ。前半はブレントフォードが何度か決定機を作りながらもスコアレスで折り返す。後半もブレントフォードが優勢に試合を進める中、90+6分にはケガから復帰し途中出場を果たしていたメイソン・マウントの移籍後初ゴールでマンチェスター・ユナイテッドが先制する。しかしその3分後、アイヴァン・トニーのクロスからクリストファー・アイエルが同点ゴールを奪い、1-1の痛み分けに終わった。

チェルシー vs バーンリーの一戦は、40分にバーンリーのロレンツ・アシニョンがペナルティーエリア内でのファウルで2度目の警告を受けて退場処分となり、これで得たPKをコール・パーマーが決めて44分にチェルシーが先制する。バーンリーも後半開始早々に同点ゴールを奪い、チェルシーも78分にパーマーが勝ち越しゴールを奪う。しかしバーンリーも81分にCKから同点に。試合は2-2の引き分けに終わった。ニューカッスル vs ウェストハムは、開始6分にニューカッスルがPKで先制した後、ウェストハムが3点を奪い返す展開となったが、ニューカッスルがここから反撃。終盤に3点を奪い返して4-3で打ち合いを制した。アストンヴィラは2-0でウルブスに勝利している。

ボーンマス vs エヴァートンは1-1で迎えた後半アディショナルタイム、OGで勝ち越しゴールを奪ったボーンマスが勝利。シェフィールド・ユナイテッド vs フラムは3-3、ノッティガンム・フォレスト vs クリスタルパレスは1-1と、いずれもドローに終わっている。



◉プレミアリーグ 第30節 結果

ニューカッスル 4-3 ウェストハム(ハイライト動画)

ボーンマス 2-1 エヴァートン(ハイライト動画)

チェルシー 2-2 バーンリー(ハイライト動画)

ノッティガンム・フォレスト 1-1 クリスタルパレス(ハイライト動画)

シェフィールド・ユナイテッド 3-3 フラム(ハイライト動画)

トッテナム 2-1 ルートン・タウン(ハイライト動画)

アストンヴィラ 2-0 ウルブス(ハイライト動画)

ブレントフォード 1-1 マンチェスター・ユナイテッド(ハイライト動画)

リヴァプール 2-1 ブライトン(ハイライト動画)

マンチェスター・シティ 0-0 アーセナル(ハイライト動画)