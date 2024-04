Shannen Doherty verkauft ihren Besitz, um es ihrer Mutter im Falle ihres Todes leichter zu machen.

Die ehemalige ‚Beverly Hills, 90210‘-Darstellerin ist seit langem an Krebs erkrankt und befürchtet, dass sie den Kampf gegen die Krankheit früher oder später verlieren wird. Deshalb beginnt die Schauspielerin schon jetzt, die Einrichtung ihres Hauses nach und nach zu verkaufen. In der neuen Episode ihres Podcasts ‚Let’s Be Clear‘ verriet Shannen: „Meine Priorität ist momentan meine Mutter. Ich weiß, dass es schwer für sie sein wird, wenn ich vor ihr sterbe. Weil es für sie so schwer sein wird, will ich, dass andere Dinge leichter sind. Ich will nicht, dass sie mit einer Menge Kram zurechtkommen muss. Ich will nicht, dass sie mehrere Lager mit Möbeln füllen muss.“

Für die ‚Charmed‘-Ikone sei es nicht leicht gewesen, sich von ihrem Haus in Tennessee zu trennen, denn lange Zeit hatte Shannen geplant, das Anwesen zu renovieren und in einen Gnadenhof für Pferde umzuwandeln. Jetzt habe sie deshalb das Gefühl, ihren Traum aufzugeben. Dazu verriet die 52-Jährige im Podcast: „Ich packte zusammen und begann zu weinen. Ich hatte das Gefühl, dass ich einen Traum aufgebe und was bedeutete das für mich? Bedeutete das, dass ich mein Leben aufgebe? Bedeutete das, dass ich das Handtuch warf?“ Heute weiß Doherty, dass der Verkauf die beste Entscheidung für sie war. „Ich kann mehr reisen, denn ich verdiene Geld, weil ich verkaufe. Dadurch kann ich andere Erinnerungen schaffen mit Menschen, die ich liebe“, erklärt sie.