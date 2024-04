写真:鎌田大地は“ローマダービー”で活躍するか ©Getty Images

日本時間4月6日から9日にかけて、セリエA第31節の10試合が行われる。首位インテルはリーグ戦の無敗記録を25に伸ばし、スクデット獲得に前進できるか。注目のローマダービーは、ともに指揮官交代を経験した状態で迎える。前節の試合で好パフォーマンスを見せた鎌田大地は引き続き活躍できるか。



◉注目カード

■ウディネーゼ vs インテル

首位インテルはウディネーゼとのアウェーゲームに臨む。リーグ戦では24試合にわたって無敗を続けており、ウディネーゼに対しても第15節で4-0と快勝しているだけに、死角らしい死角は見当たらない。3月以降、ラウタロ・マルティネスとマルクス・テュラムの2トップにリーグ戦でのゴールが生まれていないものの、一方でアレクシス・サンチェスが第27節、第30節で得点を記録するなど、多彩な得点パターンも確立されている。その中で2トップがゴールを奪うような流れになれば、さらに勝利へと近づくはずだ。

■ミラン vs レッチェ

2位ミランはホームにレッチェを迎えての一戦、3位ユヴェントスが不振に陥っている影響で、その差が6ポイントと徐々に開いている。2位の座を確実にキープするためにも、取りこぼしは回避する必要がある。現状で公式戦6連勝中と絶好調で、ラファエウ・レオンやルーベン・ロフタス=チーク、クリスティアン・プリシッチといったアタッカー陣が得点を重ねている。6連勝している間の4試合で失点しているのがやや気がかりであり、この試合でも主導権を握って先制する展開に持ち込みたい。

■ローマ vs ラツィオ

公式戦通算183回目のローマダービーはローマのホーム扱い。今シーズンはリーグ戦第12節の対戦ではスコアレスドロー、コッパイタリア準々決勝ではラツィオが1-0で勝利している。ローマはジョゼ・モウリーニョからダニエレ・デ・ロッシ、ラツィオはマウリツィオ・サッリからイゴール・トゥドールと、ともにシーズン途中に監督が交代し、それを機にチーム状態が好転している。両チームともに充実した状況の中で今回の対戦を迎えることになった。ラツィオの鎌田大地は前節、ダブルボランチの一角で先発出場し、攻守両面で存在感を示した。トゥドール監督にとってキーマンとも言える立場になりつつあり、この試合でも活躍に期待したい。

■その他の見どころ

直近のリーグ戦10試合で2勝4分け4敗と不振を極めているユヴェントスはホームにフィオレンティーナを迎えての一戦。マッシミリアーノ・アッレグリ監督には今後数試合の結果次第では解任の可能性もあると報じられているだけにユヴェントスとしては重要度の高い一戦となる。フィオレンティーナは、最近ではドゥサン・ヴラホヴィッチとフェデリコ・キエーザをユヴェントスに引き抜かれるなど、ユヴェントスに対して様々な歴史的因縁を抱えている。相手指揮官に引導を渡すようなパフォーマンスを見せられるか。そのユヴェントスを2ポイント差で追う4位ボローニャはアウェーでフロジノーネと対戦する。直近10試合で8勝1分け1敗と好調を維持し、今節の結果次第では3位に浮上するチャンスもある。ユヴェントス戦よりも数時間早く行われるだけに、先に勝利してプレッシャーをかけたい。



◉セリエA 第31節 対戦カード

4月6日(土)

3:45 サレルニターナ vs サッスオーロ

22:00 ミラン vs レッチェ

4月7日(日)

1:00 ローマ vs ラツィオ

3:45 エンポリ vs トリノ

19:30 フロジノーネ vs ボローニャ

22:00 モンツァ vs ナポリ

4月8日(月)

1:00 ヴェローナ vs ジェノア

1:00 カリアリ vs アタランタ

3:45 ユヴェントス vs フィオレンティーナ

4月9日(火)

3:45 ウディネーゼ vs インテル

※時刻はすべて日本時間