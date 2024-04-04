日銀、景気判断7地域で引き下げ　物価高、自動車の出荷停止で

Published
2024/04/04 14:51 (JST)
Updated
2024/04/04 14:59 (JST)
日本銀行本店＝東京都中央区

　日銀は4日、4月の地域経済報告（さくらリポート）を公表し、全国9地域のうち、東北、北陸、関東甲信越、東海、近畿、中国、九州・沖縄の7地域の景気判断を引き下げた。残りの北海道と四国は据え置いた。物価高を受けた節約志向の強まりや、認証不正問題による自動車大手の出荷停止が響いた。

　各地の景気判断は、この日の日銀支店長会議で報告された。日銀は出荷停止の影響は一時的だとみているが、歴史的な円安水準が続いて物価高が加速すれば、個人消費が腰折れする恐れもある。

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