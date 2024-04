Julia Garner hat Berichten zufolge für ‚Fantastic Four‘ unterschrieben.

Der 30-jährige ‚Ozark‘-Star soll Shalla-Bal spielen, eine Version der Figur Silver Surfer aus den Marvel Comics, so Insider gegenüber ‚Deadline‘. Die Darsteller haben sich bereits in einem Gruppenchat kennengelernt.

Ebon Moss Bachrach verriet kürzlich, dass er und seine Co-Stars Pedro Pascal, Joseph Quinn und Vanessa Kirby sich bereits kennenlernen, bevor sie mit den Dreharbeiten beginnen. Er erzählte dem Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel: „Pedro hat vor ein paar Tagen eine Gruppe gestartet. Ich habe seine Nummer, also steht da Pedro Pascal, und dann gibt es noch zwei +44 [die britische Landesvorwahl] Nummern. Ich weiß nicht, wer davon Vanessa und wer Joseph ist. Aber jeder hat schon etwas gesagt! Jeder hat ein kleines Bild oder einen Sticker oder ein GIF oder so etwas geschickt, also freuen sie sich darauf, nehme ich an? Niemand ist schüchtern! Alle sind dabei. Es ist schön.“

Ebon (47) wird die Rolle des Ben Grimm alias The Thing spielen, Pedro (49) soll Reed Richards alias Mr. Fantastic darstellen, Vanessa Kirby (35) spielt Sue Storm alias The Invisible Woman und Joseph Quinn (26) wurde für die Rolle als Johnny Storm alias The Human Torch gecastet. Der ‚The Bear‘-Star verriet auch, wie er zum ersten Mal hörte, dass er eine Rolle in dem Marvel-Film bekommen hatte. Ebon sagte: „Ich bekam einen Anruf von meinem Agenten – und ich dachte überhaupt nicht an die Arbeit, weil die Autoren streikten und dann wahrscheinlich die Schauspieler streiken würden – und er sagte: ‚Ja, sie haben dich gefragt, ob du ‚The Thing‘ spielen möchtest. Und ich erinnere mich, weil ich direkt auf der Fifth Avenue und der 21st Street in New York City war, und ich war so schockiert, und ich ging und das nächste war, dass ich direkt vor Astor Wines war. Also ging ich hinein und kaufte einen Haufen Mezcal.“ ‚WandaVision‘-Regisseur Matt Shakman inszeniert den Streifen nach dem Drehbuch von Josh Friedman, Jeff Kaplan und Ian Springer. Der Film soll am 25. Juli 2025 in die Kinos kommen. Die Produktion soll in den kommenden Monaten beginnen.