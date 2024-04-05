県内・新型コロナ感染者数

長崎県は4日、最近1週間（3月25～31日）のインフルエンザや新型コロナウイルスの感染状況を公表した。インフルエンザは前週より約3割減。新型コロナも前週を下回った。

インフルエンザの県内69定点医療機関の報告数は、3週連続減少し796人（前週比373人減）。年代別でみると、70代以外の年代で前週と同数または下回った。

定点当たりの報告数は11.54人（同5.40人減）。保健所管内別では最多が県南（18.75人）で、長崎市（17.71人）、県北（13.25人）などと続いた。対馬（2.33人）以外の地区で前週と同数または下回った。

新型コロナの報告数は373人（同126人減）。全年代で前週を下回った。定点当たりは5.41人（同1.82人減）。保健所管内別では、対馬（23.00人）が最多だった。