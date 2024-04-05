長崎県は4日、最近1週間（3月25～31日）のインフルエンザや新型コロナウイルスの感染状況を公表した。インフルエンザは前週より約3割減。新型コロナも前週を下回った。
インフルエンザの県内69定点医療機関の報告数は、3週連続減少し796人（前週比373人減）。年代別でみると、70代以外の年代で前週と同数または下回った。
定点当たりの報告数は11.54人（同5.40人減）。保健所管内別では最多が県南（18.75人）で、長崎市（17.71人）、県北（13.25人）などと続いた。対馬（2.33人）以外の地区で前週と同数または下回った。
新型コロナの報告数は373人（同126人減）。全年代で前週を下回った。定点当たりは5.41人（同1.82人減）。保健所管内別では、対馬（23.00人）が最多だった。
長崎県内インフル 3週連続で減 コロナも前週下回る【4日発表】
- Published
- 2024/04/05 10:00 (JST)
長崎県は4日、最近1週間（3月25～31日）のインフルエンザや新型コロナウイルスの感染状況を公表した。インフルエンザは前週より約3割減。新型コロナも前週を下回った。
© 株式会社長崎新聞社