写真:今節は冨安 vs 橋岡の日本人対決が実現

日本時間4月3日から5日にかけて、プレミアリーグ第31節の10試合が行われた。

首位リヴァプールはホームにシェフィールド・ユナイテッドを迎えての一戦。立ち上がりから両チームがチャンスを作る激しい展開の中、17分には相手GKのキックがダルウィン・ヌニェスに当たってそのままゴールに吸い込まれる幸運な得点でリヴァプールが先制する。シェフィールド・ユナイテッドも58分、ヘディングでの折り返しがOGを誘発して同点に追いつくが、リヴァプールは76分にアレクシス・マクアリスターがルーズボールを豪快に蹴り込み勝ち越しに成功すると、90分には左からのアーリークロスをコーディ・ガクポが頭で流し込んでダメを押し、3-1の勝利で首位をキープした。なお、遠藤航は前節の試合で強い打撃を受けた影響により、この試合はメンバー外だった。

アーセナル vs ルートン・タウンの一戦では、アーセナルの冨安健洋がベンチスタートとなり、ルートン・タウンの橋岡大樹は3バックの一角で先発出場した。試合は24分、ショートカウンターからマルティン・ウーデゴールが左足の強烈な一撃を叩き込みアーセナルが先制。44分にはエミール・スミス・ロウが左サイドの深い位置から上げたクロスが橋岡に当たってOGとなり、リードを広げて前半を終える。後半は両チームともにチャンスを生かし切れず、2-0でアーセナルが勝利した。冨安は74分からピッチに立ち、80分にはミドルシュートを放つなど溌剌としたプレーを見せた。橋岡は初のフル出場を果たし、冨安との“日本人対決”も実現した。

3位マンチェスター・シティと4位アストンヴィラの上位対決は11分、右からのクロスに走り込んだロドリがワンタッチシュートを決めてマンチェスター・シティが先制。アストンヴィラも20分、ジョン・デュランが味方とのワンツーで敵陣を崩し、左足のダイレクトシュートで同点に追いつく。しかしその後はマンチェスター・シティが攻勢を強めると、前半アディショナルタイムにはフィル・フォーデンが直接FKを沈めて勝ち越しに成功する。フォーデンは後半さらに2ゴールを奪ってハットトリックを達成。マンチェスター・シティが4-1の快勝を飾った。

チェルシー vs マンチェスター・ユナイテッドは激しい点の取り合いになった。開始4分にコナー・ギャラガーが先制点を奪い、19分にはコール・パーマーがPKを決めてチェルシーが早々に2点をリードしたが、マンチェスター・ユナイテッドは34分に相手のパスミスを拾ったアレハンドロ・ガルナチョが1点を返し、39分には左からのクロスをブルーノ・フェルナンデスが頭で合わせて同点に追いつく。後半に入り67分にはガルナチョがこの日2点目を決めて逆転に成功。そのまま後半アディショナルタイムまで推移したが、チェルシーは90+10分にパーマーがPKを決めて同点に追いつくと、90+11分にはショートコーナーからパーマーが左足で放ったシュートが相手に当たりながらゴールに吸い込まれ、逆転に成功。チェルシーが劇的な勝利を飾った。

ウェストハムとのアウェーゲームに挑んだトッテナムは開始5分、左サイドからのクロスをブレナン・ジョンソンが中央で合わせて先制したものの、19分にCKからクルト・ズマにヘディングシュートを決められ同点に。その後はウェストハムに何度か決定機を作られながらも勝ち越しは許さず、1-1の引き分けに終わった。

フラムをホームに迎えたノッティンガム・フォレストは前半のうちに3ゴールを奪い、相手の反撃を1点に抑えて3-1で勝利。リーグ戦では6試合ぶりの白星を挙げた。ニューカッスル vs エヴァートン、バーンリー vs ウルヴスはいずれも1-1の引き分け。ボーンマスは1-0でクリスタルパレスに勝利し、リーグ戦3連勝を飾った。ブレントフォード vs ブライトンの試合はスコアレスドローに終わっている



◉プレミアリーグ 第31節 結果

ノッティンガム・フォレスト 3-1 フラム 【試合ハイライト】

ニューカッスル 1-1 エヴァートン 【試合ハイライト】

ボーンマス 1-0 クリスタルパレス 【試合ハイライト】

バーンリー 1-1 ウルヴス 【試合ハイライト】

ウェストハム 1-1 トッテナム 【試合ハイライト】

アーセナル 2-0 ルートン・タウン 【試合ハイライト】

ブレントフォード 0-0 ブライトン 【試合ハイライト】

マンチェスター・シティ 4-1 アストンヴィラ 【試合ハイライト】

リヴァプール 3-1 シェフィールド・ユナイテッド 【試合ハイライト】

チェルシー 4-3 マンチェスター・ユナイテッド 【[試合ハイライト](https://)】