写真:前節欠場した遠藤、今節の出場に期待がかかる©Getty Images

日本時間4月6日から8日にかけて、プレミアリーグ第32節の10試合が行われる。首位リヴァプールはマンチェスター・ユナイテッドと対戦。ライバルとの重要な試合を制して首位をキープできるか。前節ベンチ外だった遠藤航のコンディションも気になるところだ。

◉注目カード

■マンチェスター・ユナイテッド vs リヴァプール

ライバル意識の強いマンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールの一戦は、現在の順位とは無関係の激戦が予想される。3月中旬にはFAカップ準々決勝で対戦。この時は延長戦までもつれ込む激闘の末、4-3でマンチェスター・ユナイテッドが勝利を収めた。リヴァプールにとってはリベンジマッチとなる。マンチェスター・ユナイテッドは前節、チェルシーと対戦して劇的な展開の末に敗れたが、アレハンドロ・ガルナチョが2ゴール、アントニーも再三にわたってチャンスを創出するなど存在感を発揮。両サイドからの攻撃が生命線となりそうだ。リヴァプールは前節、遠藤航がメンバー外に。前々節の試合で強い打撃を受けたとのことだが、遠藤とアレクシス・マクアリスター、ドミニク・ソボスライという中盤トリオが好調の一因でもあるだけに、遠藤が出場できるかどうかが試合の結末にも影響を与えそうだ。

■ブライトン vs アーセナル

アーセナルはブライトンとのアウェーゲームに挑む。前節は過密日程を考慮してターンオーバーを実施したことにより、デクラン・ライスやガブリエウ・ジェズス、ガブリエウ・マルティネッリといった主力のフル稼働を回避。彼らのコンディションを維持した状態でこの試合に臨むことができる。前々節の試合で負傷交代し、前節の試合を欠場したブカヨ・サカも、トレーニングへの参加状況次第では復帰できる可能性もある。2試合連続で途中出場した冨安健洋にも、引き続き何らかの形でチャンスが与えられるはずだ。

■クリスタルパレス vs マンチェスター・シティ

前節アストンヴィラに快勝したマンチェスター・シティは、アウェーでのクリスタルパレス戦に臨む。第17節の対戦時は2-2の引き分けだったが、リヴァプールやアーセナルとの勝ち点差を維持するためには勝利が必須となる。前節ハットトリックのフィル・フォーデンはチャンスメークの部分でも存在感を示しており、引き続きの活躍が求められる。前節は出番がなく、それ以前のリーグ戦で2試合連続ノーゴールに終わっているエースのアーリン・ハーランドの爆発にも期待したいところだろう。

■その他の見どころ

橋岡大樹を擁するルートン・タウンはホームでボーンマスと対戦する。橋岡は前節、移籍後初の先発フル出場を飾った。定期的に出場機会を得ているが、今節もチャンスは与えられるか。いずれにしても現在、降格圏の18位に位置しており、リーグ戦では第22節を最後に勝利から遠ざかっているだけに、そろそろ勝ち点3をゲットしたい。前節マンチェスター・ユナイテッドとの激闘を制したチェルシーはシェフィールド・ユナイテッドとのアウェーゲーム。直近の公式戦では6試合無敗と調子が悪いわけではなく、前節の勝利を起爆剤としてここからラストスパートをかけていきたい。前節ハットトリックを達成するなど、直近3試合で6ゴールを挙げているコール・パーマーは要注目だ。



◉プレミアリーグ 第32節 対戦カード

4月6日(土)

20:30 クリスタルパレス vs マンチェスター・シティ

23:00 ウルブス vs ウェストハム

23:00 エヴァートン vs バーンリー

23:00 アストンヴィラ vs ブレントフォード

23:00 フラム vs ニューカッスル

23:00 ルートン・タウン vs ボーンマス

4月7日(日)

1:30 ブライトン vs アーセナル

23:30 マンチェスター・ユナイテッド vs リヴァプール

4月8日(月)

1:30 シェフィールド・ユナイテッド vs チェルシー

2:00 トッテナム vs ノッティンガム・フォレスト

※時刻はすべて日本時間