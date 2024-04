Britney Spears resümiert ihre gescheiterte Ehe mit Sam Asghari.

Die legendäre Popsängerin trennte sich im vergangenen Jahr nur 14 Monate nach der Hochzeit von ihrem langjährigen Partner. In einem neuen Social-Media-Beitrag gab Britney jetzt zu, dass es ihr nicht leicht falle, die Beziehung Revue passieren zu lassen. Dennoch wolle sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, um dieselben Fehler nicht noch einmal zu machen. Auf Instagram schrieb sie zu einem Video, in dem sie von Sam herumgewirbelt wird: „Als er mich hochgehoben hat… Es ist komisch, denn es gibt immer seltsame Wendungen in Beziehungen zu Freunden, Familienmitgliedern oder geliebten Menschen in der Achterbahn jeder Reise, die man mit jemandem zusammen macht. Zurückzublicken ist manchmal hart, aber ehrlich gesagt ist es auch ausschlaggebend. Ich bin ehrlicherweise in den meisten Situationen zu sensibel. Manchmal spreche ich über meine Vergangenheit, weil ich mich davor schützen will dieselben Fehler noch einmal zu begehen!“

In ihrem Post schreibt Britney weiter, dass sie in jungen Jahren leichtfertiger war und heute oftmals Angst davor habe, Gefühle überhaupt zuzulassen. Dem Thema Liebe stehe sie nach vielen schlechten Erfahrungen teilweise eher nüchtern gegenüber. „Ich vermisse es verletzlich zu sein und mich Menschen zu öffnen“, schreibt sie. „Wenn ihr mich kennt, wisst ihr wie ich liebe. Ich liebe zu sehr, es ist peinlich. Ich liebe ein Leben lang! Ich versuche diese Eigenschaft zu behalten, aber das alles ist kein Ponyhof, wie man so schön sagt.“