兵庫県警によると、７日午後６時４０分ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目付近の路上で成人女性への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：不明）
■実行者の言動や状況
・女性を撮影した。
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など
■その他
・兵庫県警は８日、この人物を検挙したと公表した。
兵庫県警によると、７日午後６時４０分ごろ、神戸市中央区三宮町１丁目付近の路上で成人女性への盗撮が発生しました。（実行者の特徴：不明）
■実行者の言動や状況
・女性を撮影した。
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など
■その他
・兵庫県警は８日、この人物を検挙したと公表した。
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