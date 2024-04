Ringo Starr hat die erste Single ‚February Sky‘ aus seiner kommenden EP ‚Crooked Boy‘ angekündigt.

Der legendäre ehemalige Beatles-Schlagzeuger wird am Freitag (12. April) den neuen Track aus der Feder von Linda Perry veröffentlichen. Tatsächlich wurden alle vier Tracks von der renommierten Songwriterin und Produzentin geschrieben, die unter anderem schon für Christina Aguilera, Gwen Stefani, Pink und Adele schrieb. Der 83-jährige Musikstar steuerte seinen Gesang und sein Schlagzeugspiel bei.

Nachdem sie gemeinsam an ‚Everyone and Everything‘ von ‚EP3‘ aus dem Jahr 2022 und ‚Coming Undone‘ von ‚Change the World‘ von 2021 gearbeitet hatten, trat Linda (58) erneut an Ringo heran und fragte, ob sie eine ganze EP für ihn schreiben könnte. Die anderen Songs sind ‚Gonna Need Someone‘, ‚Adeline‘ und der Titeltrack. Ringo sagte: „Linda hat mir eine großartige EP gemacht – sie hat sie in ihrem Studio produziert und mir dann die Tracks geschickt und ich habe das Schlagzeug und meinen Gesang hinzugefügt. ‚February Sky‘ ist großartig – sehr stimmungsvoll – aber da Linda diese speziell für mich geschrieben hat, muss es natürlich ein positives Friedens- und Liebeselement haben.“

In dem Liedtext heißt es unter anderem: „Ich werde aufstehen, mich über den Regen erheben. Starte eine Revolution in diesen helleren Tagen. Ich habe die fehlenden Teile gefunden. Die für das Auge leer waren. Ich hatte genug vom Februarhimmel.“ Die EP – seine vierte in Folge – wird am Record Store Day, dem 20. April 2024, auf einem limitierten Marmor-Vinyl veröffentlicht. Am darauffolgenden Freitag, 26. April, erscheint sie digital.