写真:冨安が所属するアーセナルが現在プレミアリーグ首位に立っている ©Getty Images

日本時間4月13日から16日にかけて、プレミアリーグ第33節の10試合が行われる。優勝争いは上位3チームが勝ち点1ポイント差でひしめき合う混戦状態。どのチームもポイントを落とせない中、どのような戦いを見せるか。その渦中にいる冨安健洋と遠藤航に加え、マンチェスター・シティ戦に挑む橋岡大樹にも注目だ。



◉注目カード

■アーセナル vs アストンヴィラ

得失点差で首位に立っているアーセナルは、アストンヴィラをホームに迎えての一戦に挑む。アストンヴィラのウナイ・エメリ監督にとっては、過去に指揮を執った古巣の本拠地に乗り込む形となる。アストンヴィラは5位につけているとは言え、リーグ戦では直近5試合で1勝2分け2敗とやや調子を落としている。加えて今節は中盤の要であるドウグラス・ルイスが累積警告で出場停止。欧州カップ戦の試合からの感覚もアーセナルより短いため、アーセナルとしては確実に叩いて首位をキープしておきたい試合となる。直近の試合ではブカヨ・サカがハイパフォーマンスを見せ、レアンドロ・トロサールもスーパーサブとして存在感を示すなど、チーム全体が充実している。UEFAチャンピオンズリーグの試合では出番がなかった冨安健洋にも期待したいところだ。

■リヴァプール vs クリスタルパレス

アーセナルとポイント差なしで2位につけるリヴァプールはホームでクリスタルパレスと対戦する。直近5試合で2分け3敗と苦戦が続いているチームではあるが、前節はマンチェスター・シティに対して開始早々に先制するなど善戦しており、侮れない相手だ。とは言え、リヴァプールは今シーズン、リーグ戦のホームゲームで無敗を続けており、クリスタルパレスに対しても第16節の対戦で逆転勝利を飾っている。前節のマンチェスター・ユナイテッド戦は悔しい引き分けに終わっているだけに、確実に勝利しアーセナルに追従したい。替えの利かない存在となっている遠藤航にも注目だ。

■マンチェスター・シティ vs ルートン・タウン

アーセナルとリヴァプールを1ポイント差で追うマンチェスター・シティは、橋岡大樹を擁するルートン・タウンをホームに迎える。両者は直近では2月下旬のFAカップ5回戦で対戦。アーリン・ハーランドが5ゴールを挙げ、マンチェスター・シティが6-2で快勝する中、橋岡はこの試合で新天地デビューを飾り、ジェレミー・ドクとのマッチアップで一定の存在感を示した。そこからの1カ月半で成長した姿を見せたいところだ。マンチェスター・シティとしては、残留争いを演じる相手に負けるわけにはいかないが、直近のUEFAチャンピオンズリーグの試合ではケヴィン・デ・ブライネが体調不良で急きょ欠場しており、この試合でも司令塔不在で臨む可能性がある。

■その他の見どころ

マンチェスター・ユナイテッドはアウェーでボーンマスとの一戦に挑む。前節はリヴァプールに2-2で引き分けたが、先制されて一時は逆転するなど互角の戦いを見せた。直近の3試合で2分け1敗と結果は残せていないものの、特に攻撃面では改善の兆しが見えており、久々の勝利を収めたいところだ。4位トッテナムは8位ニューカッスルとのアウェーゲームに挑む。順位の上では差がついているものの、ニューカッスルの本拠地セント・ジェームズ・パークではどのチームも苦戦を強いられるだけに、油断は禁物だ。



◉プレミアリーグ 第33節 対戦カード

4月13日(土)

20:30 ニューカッスル vs トッテナム

23:00 ブレントフォード vs シェフィールド・ユナイテッド

23:00 マンチェスター・シティ vs ルートン・タウン

23:00 ノッティンガム・フォレスト vs ウルブス

23:00 バーンリー vs ブライトン

4月14日(日)

1:30 ボーンマス vs マンチェスター・ユナイテッド

22:00 リヴァプール vs クリスタルパレス

22:00 ウェストハム vs フラム

4月15日(月)

0:30 アーセナル vs アストンヴィラ

4月16日(火)

4:00 チェルシー vs エヴァートン

※時刻はすべて日本時間