写真:トゥドール監督のもと出番を増やしている鎌田大地 ©Getty Images

日本時間4月13日から16日にかけて、セリエA第32節の10試合が行われる。首位インテルはスクデット獲得が目前に迫るが、今節はラウタロ・マルティネスらが累積警告で出場停止。その中でどのような戦いを見せるか。指揮官からの信頼を得ているラツィオの鎌田大地には、得点に絡む活躍を期待したい。



◉注目カード

■インテル vs カリアリ

首位インテルはカリアリをホームに迎えての一戦となる。リーグ戦では相変わらず無敗街道を走り続けており、この試合に勝利すれば、第33節ミラン戦は“ミラノダービー”にしてスクデット獲得が懸かる大一番になる。確実に勝利を収めてダービーに繋げたい一戦ではあるが、ラウタロ・マルティネスとバンジャマン・パヴァールが累積警告で出場停止となる点は懸念材料だ。ラウタロ・マルティネスの代役はマルコ・アルナウトヴィッチかアレクシス・サンチェスになるはず。エースの不在を感じさせないようなプレーを見せられるか。カリアリはここまで52失点を喫しており、これは20チーム中、4番目に多い数字。まずは失点を防がなければならないが、インテルの多彩な攻撃をどこまで食い止められるか。

■サッスオーロ vs ミラン

2位ミランは降格圏の19位に沈むサッスオーロをホームに迎える。首位インテルとの勝ち点差は14ポイントあり、これ以上、離されると逆転は絶望的になるだけに、どんな形であれ勝ち点3を獲得しなければならない一戦となる。幸いにしてオリヴィエ・ジルーやラファエウ・レオン、クリスティアン・プリシッチらアタッカー陣は好調を維持しているだけに、序盤から攻め込んで得点を重ね、主導権を握る展開に持ち込みたい。サッスオーロは下位に低迷しているとは言え、今シーズンはインテルやユヴェントス、フィオレンティーナなどから勝利を収めている。ミランはミッドウィークにUEFAヨーロッパリーグ(EL)の試合でローマと対戦し、連戦を強いられるだけに、油断は禁物だ。

■トリノ vs ユヴェントス

ユヴェントスは敵地でトリノとの“トリノダービー” に挑む。リーグ戦での通算対戦成績はユヴェントスの77勝45分け35敗と大きく差をつけており、2014-15シーズン第32節の試合で1-2と敗れたのを最後に一度も負けていないだけに、普通に考えればユヴェントスの有利は揺るがない。ただ、最近はチーム状態がなかなか上向いておらず、この試合も苦戦は免れないだろう。ドゥシャン・ヴラホヴィッチとフェデリコ・キエーザの2枚看板はゴールから遠ざかっており、勝利のためにはこの2人の活躍が必須となる。

■その他の見どころ

ラツィオは最下位サレルニターナを迎えての一戦。監督交代後、リーグ戦では1勝1敗という成績で、ここからシーズン終盤に向けてラストスパートをかけるためにも、最下位チーム相手に違いを見せつけたい。鎌田大地は指揮官の交代を機にチーム内での序列が完全に向上した。そろそろ得点に絡む活躍を見せたいところだ。前節、そのラツィオとのダービーマッチを制したローマはウディネーゼとのアウェーゲーム。ELミラン戦からの連戦となるが、来シーズンの欧州カップ戦出場権獲得のためには取りこぼしは避けたい。



◉セリエA 第32節 対戦カード

4月13日(土)

3:45 ラツィオ vs サレルニターナ

22:00 レッチェ vs エンポリ

4月14日(日)

1:00 トリノ vs ユヴェントス

3:45 ボローニャ vs モンツァ

19:30 ナポリ vs フロジノーネ

22:00 サッスオーロ vs ミラン

4月15日(月)

1:00 ウディネーゼ vs ローマ

3:45 インテル vs カリアリ

4月16日(火)

1:30 フィオレンティーナ vs ジェノア

3:45 アタランタ vs ヴェローナ

※時刻はすべて日本時間