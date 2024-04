Kit Harington wollte ‚Blood For Dust‘ wegen der Actionszenen machen.

Der 37-jährige Schauspieler spielt die Hauptrolle in dem neuen Thriller – der einem neuen Verkäufer folgt, der sich nach einer zufälligen Begegnung mit einem Kollegen, der eine dunkle Vergangenheit hat, auf einem gefährlichen Weg wiederfindet – und hatte Spaß daran, als Teil des Films nach Montana gehen zu können, um Waffen abzufeuern.

Gegenüber ‚ScreenRant‘ sagte er: „Nun, ich hatte vorher nicht viel mit Waffen zu tun. Ich mag Actionszenen und dieses Projekt hier schien sie zu haben. Das war ein großer Sog. Ich ging zu einem Schießstand in Montana, um ein paar Waffen abzufeuern, also wusste ich, was ich tat, weil es nichts ist, was ich in meinem Repertoire hatte. Und ich habe dort ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht. Aber eine Sache, die mir ganz klar war, ist, dass es sich in keiner Weise glorifizierend anfühlen sollte, und ich glaube nicht, dass dieser Film das tut. Ich denke, wir waren sehr vorsichtig, wie wir einige dieser Szenen gedreht haben. Wenn überhaupt, dann war es Ricky, der seine Waffe aufblitzen ließ und sich wie ein Mann fühlte, aber wir konnten sehen, dass es eine Tarnung für alles war und er mit der Waffe nie zu cool aussehen sollte. Er sieht aus wie ein Typ, der Waffen liebt, aber nicht wie einer, der damit mühelos cool aussieht.“

Der ehemalige ‚Game of Thrones‘-Star erklärte auch, dass die Actionszenen am Set aufgrund intensiver Proben „wie am Schnürchen liefen“. Er sagte: „Als wir am Ende zu den großen Action-Sequenzen kamen, lief es wie am Schnürchen, weil er es geprobt und geprobt hatte und vorher mit Stuntmen geprobt hatte und genau wusste, wie seine Aufnahmen aussehen würden. Ich mag es einfach, mit solchen Leuten zu arbeiten.“