Kirsten Dunst glaubt, dass sie seit der Geburt ihrer Kinder eine bessere Schauspielerin ist.

Die ‚Interview mit einem Vampir‘-Darstellerin zieht mit ihrem Ehemann Jesse Pemons den fünfjährigen Ennis und den zweijährigen James groß. Obwohl sie bereits als Kind vor der Kamera stand ist Kirsten überzeugt davon, dass sie ihr Talent erst seit einigen Jahren wirklich ausschöpft. In einem neuen Interview verriet sie jetzt, dass ihr am Set des Films ‚Civil War‘ aufgefallen sei, dass ihre Mutterrolle sie zu einer besseren Schauspielerin gemacht habe. In der US-amerikanischen TV-Show ‚Extra‘ erklärte Dunst: „Mein Kind feierte bei diesem Film seinen ersten Geburtstag, ich hatte also das Gefühl, dass ich immer noch wirklich drin war. Sie machen mich besser in dem, was ich tue, das ist klar. Ich glaube man wird einfach furchtloser im Leben, sobald man Mutter wird.“

Die 41-Jährige, die in dem kürzlich erschienenen Drama eine Fotojournalistin spielt, wurde am Set des Films mit dystopischen Bürgerkriegsszenarien konfrontiert. Auf die Frage, ob sich ihre persönliche Perspektive auf die Welt durch die Dreharbeiten zu ‚Civil War‘ geändert habe, antwortete Kirsten: „Ich habe schon lange vor diesem Film darüber nachgedacht. Es gibt einfach grundsätzlich viele Ängste in der Zeit, in der wir leben!“