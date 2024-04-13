ブループリントパティスリーの新感覚のミルフィーユ「パリジェンヌ」

ジャパネットグループのリージョナルクリエーション長崎（長崎市）は今月から毎月2回程度、10月14日開業予定の長崎スタジアムシティのテナント情報を発信する。

1回目となる11日は、BLUEPRINT PATISSERIE（ブループリントパティスリー）、NGS COFFEE（エヌジーエスコーヒー）、スターバックスコーヒーのカフェ3店舗。

ブループリントは長崎、佐世保両市にカフェやラウンジを展開。フランスで修業を重ねたシェフがスイーツを提供している。お薦めは、パイ生地にカスタードクリームとイチゴを挟んだ新感覚のミルフィーユ「パリジェンヌ」。エヌジーエスコーヒーは福岡を中心に展開するFUK COFFEEの系列で、今回の出店が本県では2店舗目になる。

テナント情報は、長崎スタジアムシティのホームページや交流サイト（SNS）でも随時更新中。