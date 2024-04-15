川越孝洋さん

元民主党衆院議員の川越孝洋（かわごえ・たかひろ）氏が13日午後1時20分、病気のため長崎市の病院で死去した。80歳。大分県出身。自宅は長崎市横尾2丁目。葬儀・告別式は15日午後1時から長崎市茂里町3の31、法倫会館で。喪主は妻三佐子（みさこ）さん。

1962年に大分県立大分工業高を卒業し、三菱電機に入社。同社労組長崎支部委員長などを務め、87年に長崎市議選に立候補し初当選した。同市議を2期、県議を4期務めた。

旧民主党が自民、公明両党からの政権交代を実現させた2009年衆院選で、比例九州ブロックに県内から単独候補として立候補し初当選を果たした。12年衆院選は長崎2区から出馬し落選。旧民主党県連の幹事長を1998年12月から約10年、同県連代表を2012年7月から13年3月まで務めた。