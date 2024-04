Joe Cole führt die Besetzung des neuen Thrillers 'He Bled Neon' an.

Der 'Peaky Blinders'-Schauspieler wird die zentrale Rolle in dem Spielfilmdebüt von Drew Kirsch übernehmen, der zuvor Musikvideos zu den Taylor-Swift-Songs 'You Need to Calm Down' und 'Lover' drehte und auch mit Künstlern wie Shakira und John Legend zusammenarbeitete.

In einer Zusammenfassung der Handlung des Action-Thrillers heißt es: „Nach dem mysteriösen Tod seines entfremdeten Bruders deckt Ethans (Cole) Reise nach Las Vegas zu einer Beerdigung ein dunkles Netz des Verbrechens auf und konfrontiert ihn mit seiner Vergangenheit, während er in die düstere Unterwelt der Stadt eintaucht. Tim Cairo und Jake Gibson schreiben das Drehbuch nach einer Originalgeschichte von Nate Bolotin, dem Mitbegründer von XYZ Films, die von seinen Erfahrungen als Kind in Sin City inspiriert wurde. Die Filmmusik wird vom Grammy-Nominierten Zhu in Zusammenarbeit mit Joseph Trapanese komponiert, während XYZ für den weltweiten Verkauf des Projekts vor dem bevorstehenden Cannes-Markt verantwortlich sein wird. Bolotin verkündete in einem Statement: „Wir freuen uns darüber, ein so großartiges Team zusammengestellt zu haben, das an das Potenzial dieses Projekts glaubt, mit einer einzigartigen Vision von Drew Kirsch und mit einem Fokus auf den äußerst talentierten Joe Cole an der Spitze der Besetzung. Wir haben zudem das Glück, solch brillante Musik und Klanglandschaften von Zhu und Joe Trapanese zu haben, die diesem Film Leben einhauchen werden.“