４月末からは、いよいよゴールデンウィークに突入！
ゴールデンウィークのおでかけ先はもう決まっていますか？
初夏のレジャーといえば、やはり「潮干狩り」は欠かせません！
今回は、千葉県内で潮干狩りを楽しめるスポットを７か所ご紹介します。
【船橋市】
■ ふなばし三番瀬海浜公園
∟都心に一番近い潮干狩り場！利用券は事前購入必須です。
開催場所：千葉県船橋市潮見町４０
開催期間：４月２４日（水）～５月２９日（水）
利用料金：大人（中学生以上）６００円、子供（４才～）３００円
持ち帰りは１００gにつき１２０円
※利用券の事前購入が必須！公園内では販売されていません
公式HP：https://www.sambanze.jp/facility/park/shell_gathering.html
【富津市】
■ 富津海岸
∟東京湾アクアラインを渡って約２０分の潮干狩場。
開催場所：千葉県富津市富津２３０７−２
開催期間：３月９日（土）～８月３１日（土）
利用料金：大人（中学生以上）２２００円（網袋付約２kg）
小人（４歳～）１１００円（網袋付約１kg）
超過料金１１００円／１kg
公式HP：https://www.city.futtsu.lg.jp/0000000314.html
【木更津市】
■ 江川海岸
∟工場夜景や東京湾の絶景でも人気の海岸
開催場所：千葉県木更津市江川５７６−６（江川海岸潮干狩場）
開催期間：４月９日（火）～７月７日（日）
利用料金：大人（中学生以上）２kgまで２０００円
小人（４歳～）１kgまで１０００円
超過料金１０００円／１kg
公式HP：http://www.egawa-gyokyou.or.jp/shiohigari.html
■ 牛込海岸
∟アクアライン木更津金田ICから約５分。
開催場所：千葉県木更津市牛込（牛込海岸潮干狩場）
開催期間：３月２５日（月）～６月２７日（木）
利用料金：大人（中学生以上）２kgまで２０００円
小人（４歳～）１kgまで１０００円
超過料金１０００円／１kg
前売り入場券あり
公式HP：http://www.jf-ushigome.or.jp/
■ 木更津海岸
∟東京からアクアラインで約６０分、木更津駅から歩いて行ける潮干狩り場。
開催場所：千葉県木更津市中の島
開催期間：３月３０日（土）～７月１０日（水）
利用料金：大人（中学生以上）２kgまで２０００円
小人（４歳～）１kgまで１０００円
超過料金１０００円／１kg
公式HP：http://www.jf-kisarazu.jp/
■ 久津間海岸
∟休憩所完備なので、のんびりペースで楽しめます。
開催場所：千葉県木更津市久津間２２６５−３
開催期間：４月６日（土）～７月７日（日）
利用料金：大人（中学生以上）２kgまで２０００円
小人（４歳～）１kgまで１０００円
超過料金１０００円／１kg
公式HP：https://www.kuzuma.or.jp/information.php
■ 金田みたて海岸
∟BBQを予約すれば、その場で調理も可能！
開催場所：千葉県木更津市中島４４１６
開催期間：３月２４日（日）～７月１０日（水）
利用料金：大人（中学生以上）２kgまで２０００円
小人（４歳～）１kgまで１０００円
前売り入場券あり
公式HP：https://jf-kaneda.jp/event.html
潮の満ち引きなどにより、潮干狩できない日程などがあります。
おでかけの際は、潮見表などをしっかりとご確認の上で！