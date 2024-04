Sydney Sweeney hat laut einer Hollywood-Produzentin kein Talent.

Die ‚Euphoria‘-Darstellerin wird in der Film- und Fernsehindustrie derzeit als eine der erfolgsversprechendsten Newcomerinnen gehandelt. Carol Baum, die in der Vergangenheit unter anderem die Serie ‚Buffy - Im Bann der Dämonen‘ und den Hitfilm ‚Vater der Braut‘ produzierte, sieht jedoch keine große Zukunft für die 26-jährige Schauspielerin. Im Gespräch mit der ‚New York Times‘-Filmkritikerin Janet Maslin bei einem Auftritt im Rahmen einer Vorführung des Films ‚Die Unzertrennlichen‘ bezeichnete Baum Sweeneys neuesten Film ‚Wo die Lüge hinfällt‘ sogar als „unmöglich“. Laut ‚DailyMail.com' beschwerte sich Carol: „Es gibt eine Schauspielerin, die gerade von allen geliebt wird — Sydney Sweeney. Ich verstehe Sydney Sweeney nicht. Ich schaute mir Sydney Sweeneys Film im Flugzeug an, weil ich ihn sehen wollte. Ich wollte wissen, wer sie ist und warum alle über sie reden. Ich schaute diesen unmöglichen Film — sorry an alle, die den Film lieben — diese romantische Komödie, in der alle einander hassen.“

Neben ihrer Arbeit als Produzentin bietet Baum außerdem Kurse an der ‚USC School of Cinematic Arts‘ an. Ihre Abneigung für Sweeney thematisierte sie dabei unter anderem auch mit ihren Studenten. „Ich sagte zu meiner Klasse: ‚Erklärt mir dieses Mädchen. Sie ist nicht hübsch, sie kann nicht schauspielern. Warum wird sie so bejubelt?‘ Niemand hatte eine Antwort“, berichtet Baum.