David Beckham richtet stärkende Worte an seine Frau Victoria.

Das einstige Spice-Girls-Mitglied feiert am heutigen Mittwoch (17. April) seinen 50. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass veröffentlichte der ehemalige Profifußballer eine rührende Videomontage, die die wichtigsten Momente aus Victorias Leben in Bildern und kurzen Clips dokumentiert. Dazu verfasste David einen emotionalen Text, in der er seine große Bewunderung für die Designerin deutlich macht. Auf Instagram schrieb der 48-Jährige zu dem Reel: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine wunderschöne Frau. Wenn du diesen Geburtstag begehst, solltest du zurückblicken und stolz auf das sein, was du geschafft hast, was du aufgebaut hast, Posh Spice, Geschäftsfrau und natürlich die Ehe mit einem englischen Mannschaftskapitän. Aber dein größter Erfolg sind deine Kinder. Du leitest sie, liebst sie und belehrst sie. Sie lieben dich über alles, wir alle lieben dich so sehr. Ich wünsche dir einen besonderen Tag, du verdienst es.“

Auch Victoria selbst meldete sich an ihrem Geburtstag in den sozialen Netzwerken zu Wort. Sie schrieb auf Instagram: „Während ich mich auf den Eintritt in meine Fünfziger vorbereite (natürlich in High Heels), fühle mich so unglaublich gesegnet, diesen Meilenstein erreicht zu haben.“