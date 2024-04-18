長崎県雲仙市内の官公庁で現金3万円を盗んだとして、雲仙署は17日、窃盗（職場狙い）の疑いで、同市瑞穂町西郷辛、同市職員、男性容疑者（39）を逮捕した。

逮捕容疑は昨年6月26日から9月26日までの間、同市内の官公庁で管理していた現金3万円を窃取した疑い。

市によると、昨年9月、瑞穂総合支所で手提げ金庫に保管していた消防団員2人への共済金計3万円が入った封筒2通がなくなり、窃盗の被害届を出していた。

男性容疑者は当時、同支所地域振興課主査で、封筒を紛失したとして、現金を装った白紙入りの封筒2通を偽造し金庫に戻していた。

市は同年12月、公金を紛失し不適切な処理をしたとして停職6カ月の懲戒処分と主事に降任させる分限処分にしていた。

金澤秀三郎雲仙市長は、「市民の信用を失墜させる行為で、深くおわびする。捜査に全面的に協力したい。今後とも綱紀粛正に努める」とコメントを発表した。