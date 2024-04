写真:インテルはライバルの前で優勝を決められるか ©Getty Images

日本時間4月20日から23日にかけて、セリエA第33節の10試合が行われる。ミラン vs インテルの“ミラノダービー”は、インテルが勝利すれば通算20回目の優勝が決まる重要な一戦。ミランとしてはライバルチームの眼前でのスクデット獲得は何としても阻止したい。指揮官交代後に先発出場が続いているラツィオの鎌田大地には、そろそろ目に見える結果がほしい。



◉注目カード

■ミラン vs インテル

公式戦通算239回目のミラノダービーは、首位(インテル)と2位(ミラン)の直接対決という形ではあるが、両者の勝ち点は14ポイント離れており、この試合でインテルが勝利すれば通算20回目のリーグ制覇が決まるという重要な一戦となる。2022-23シーズン以降、両者はセリエA、コッパイタリア、UEFAチャンピオンズリーグで合計6回、対戦しているが、そのうちミランが勝利したのは1試合だけで、インテルが5連勝中。今シーズン第4節の対戦でも5-1と大勝している。前節、インテルはカリアリに2-2、ミランはサッスオーロに3-3とともに引き分け。ただ、インテルは1週間かけてこの試合に向けて準備できるのに対し、ミランはミッドウィークにUEFAヨーロッパリーグのローマ戦があり、そこから中3日とスケジュール的には分が悪い。ともに強力なアタッカー陣を擁するチームであるだけに、まずは両チームとも失点を避けることに重きを置きつつ、チャンスを確実に生かしていきたい。

■ジェノア vs ラツィオ

前節サレルニターナに4-1と快勝したラツィオは、ジェノアとのアウェーゲームに挑む。イゴール・トゥドール監督就任以降、リーグ戦で2勝1敗と復調の兆しを見せる一方、チーム内での序列が低下したルイス・アルベルトの退団宣言や、過去に指揮官と確執があったとされるマテオ・ゲンドゥージのトレーニング欠席など、不穏な動きもある。チームが一枚岩になるのは難しいかもしれないが、現状の主力で戦い抜くしかないだろう。3試合連続で先発出場している鎌田大地も去就は不透明なところがあるが、より良い未来のためにも、そろそろゴールやアシストといった目に見える結果を出したいところだ。

■カリアリ vs ユヴェントス

3位ユヴェントスはアウェーでカリアリと対戦する。もはや優勝する可能性は限りなくゼロに近く、2位フィニッシュを目指したいところではあるが、現状2位のミランとは6ポイントの差があり、直近11試合のリーグ戦で2勝5分け4敗と不安定な戦いから脱却できていない。このままの調子が続くようだとマッシミリアーノ・アッレグリ監督の解任も現実味を帯び始めるだけに、直近10試合の直接対決で9勝1敗と圧倒している相手から確実に勝利を収め、シーズンを戦い抜く道筋を作りたいところだろう。

■その他の見どころ

5位ローマが4位ボローニャをホームに迎える上位対決も注目の一戦だ。ローマは前節のウディネーゼ戦が、試合途中に相手選手にアクシデントが発生し、試合が中止になるという事態を経験。イレギュラーな形からの仕切り直しを図る一戦となる。ボローニャは直近2試合連続でスコアレスドローと得点から見放されており、改善が必要となっている。ナポリはホームでエンポリと対戦する。エースのヴィクター・オシムヘンは2試合連続得点中。ビッグクラブからの引き抜きが噂される中、好条件を引き出せるかどうかはここからのパフォーマンスにかかっている部分もあるだけに、そのプレーぶりに注目したい。



◉セリエA 第33節 試合日程

4月20日(土)

1:30 ジェノア vs ラツィオ

3:45 カリアリ vs ユヴェントス

4月21日(日)

1:00 エンポリ vs ナポリ

3:45 ヴェローナ vs ウディネーゼ

19:30 サッスオーロ vs レッチェ

22:00 トリノ vs フロジノーネ

4月22日(月)

1:00 サレルニターナ vs フィオレンティーナ

3:45 モンツァ vs アタランタ

4月23日(火)

1:30 ローマ vs ボローニャ

3:45 ミラン vs インテル

※時刻はすべて日本時間