Jenna Fischer verriet, dass sie 'Mean Girls' mit einer gebrochenen Schulter drehte, nachdem sie bei einem Skiunfall gestürzt war.

Die 50-jährige Schauspielerin, die in der Musical-Neuverfilmung die Rolle von Cady Herons Mutter darstellt, enthüllte, dass sie während einer Drehpause in den Urlaub fuhr und mit einer schweren Verletzung zurückkam.

Fischer erzählte in einem Interview gegenüber 'PEOPLE': „Ich habe einen Tag lang für 'Mean Girls' gedreht und dann musste ich einen Monat lang nicht drehen. Und in diesem Monat habe ich einen Skiausflug gemacht und fiel und brach mir die Schulter. Also musste ich den Rest des Films über mit einer gebrochenen Schulter drehen.” Jenna erklärte, dass sie ihre Schlinge abnehmen musste, um ihre Szenen zu filmen, weshalb es in dem Film einige offensichtliche Momente gibt, in denen man sieht, dass sie ihren rechten Arm nicht bewegen kann: „Wenn Sie in der Eröffnungsaufnahme des Films merken, dass ich mitten auf einem Feld bin und Cady singt, und ich habe eine Umhängetasche an. Und ich halte meine Umhängetasche. Der Grund, warum ich das mache, ist, dass ich meine Schlinge abnehmen musste. Die Tasche diente mir als Schlinge. Sie werden also merken, dass ich in dem Film ausschließlich mit meinem linken Arm gestikuliere. Das war die wildeste Erfahrung. Ein großer Teil meiner Rolle in 'Mean Girls' bestand also darin, so zu tun, als hätte ich gar keine gebrochene Schulter.“ Jenna sagte, dass sie wegen der „komplizierten“ Verletzung weiterhin Physiotherapie erhalte.