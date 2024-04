Billie Eilish hat die Tracklist für ihr kommendes Album ‚Hit Me Hard and Soft‘ enthüllt.

Die LP wird 10 Tracks enthalten, darunter ‚Skinny‘, ‚Lunch‘, ‚The Diner‘, ‚Birds of a Feather‘, ‚Chihiro‘ und ‚The Greatest‘. Es ist noch nicht bekannt, ob bei einem der Songs andere Künstler zu hören sein werden.

Die 22-jährige Billie, die mit ihrem Bruder Finneas O'Connell an der LP arbeitete, sagte vor der Veröffentlichung des Albums, dass die beiden das Album „ohne große Gedanken an andere Leute“ gemacht hätten. Während eines Auftritts in der Radioshow mit Zane Lowe von Apple Music erklärte sie: „Jedes Mal, wenn du etwas veröffentlichst, fühlt es sich an, als wären deine Nacktbilder ein wenig durchgesickert. Ich denke, das hier ist genau so. Finneas und ich haben zu ein paar Leuten gesagt, als wir anfingen, es für die Leute zu spielen, dass wir das Album gemacht haben, als wenn uns jemand gesagt hätte: ‚Ich möchte, dass ihr ein Album macht, das niemand hören wird. Ihr müsst euch keine Sorgen um die Ohren oder Meinungen von irgendjemandem oder irgendetwas machen. Es steht in eurem Vertrag, ein Album zu machen, aber niemand kann es hören.‘ Wir haben das Album so gemacht. Wir haben das Album gemacht, ohne viel an andere Leute zu denken.“

‚Hit Me Hard and Soft’, das am 17. Mai 2024 veröffentlicht werden soll, soll in digitaler und limitierter physischer Auflage erscheinen, nachdem Billie sich gegen Künstler geäußert hat, die mehrere Vinyl-Varianten veröffentlichen, um ihre Gewinne zu steigern, ohne die ökologische Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Während eines Interviews mit ‚Billboard‘ sagte sie: „Wir leben in einer Zeit, in der es aus irgendeinem Grund für einige Künstler sehr wichtig ist, alle möglichen Arten von Vinyl und Verpackungen herzustellen, was die Verkäufe und die Zahlen erhöht und ihnen mehr Geld einbringt. Es ist direkt vor unseren Augen und die Leute kommen links und rechts damit durch, und ich finde es wirklich frustrierend als jemand, der wirklich alles tut, um nachhaltig zu sein.“