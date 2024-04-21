昨年のゴールデンウイーク（GW）明けに新型コロナウイルスが5類移行してから初めてとなるGWまで、あと1週間に迫った。NEXCO西日本によると、GW期間中（4月26日～5月6日）の山口県内高速道路での5キロ以上の渋滞は、5月3日（金・祝）午前11時から午後3時までの関門道下り小月ICから門司IC（最長5キロ）、5月5日（日・祝）午後4時から8時までの山陽道上り玖珂ICから大竹IC（同5キロ）、同じく5日午後4時から7時までの関門道上り門司ICから下関IC（同5キロ）の3回が予測されている。

中国・九州地方（各支社管内）における10キロ以上の渋滞予測は、次の通り。

【中国地方】

［5月3日］午前8時～午後2時、山陽道上り広島IC→志和IC（同10キロ）▽午前8時～午後1時、山陽道下り山陽IC→岡山JCT（同10キロ）

【九州地方】

［4月27日（土）］午前8時～11時、九州道下り須恵スマートIC→鳥栖JCT（同10キロ）

［4月28日（日）］午前8時～正午、九州道下り福岡IC→鳥栖JCT（同25キロ）▽午前9時～正午、九州道下り小倉南IC→宮田スマートIC（同10キロ）

［4月29日（月・祝）］午前8時～午後2時、長崎道下り武雄北方IC→武雄JCT（同10キロ）▽午後3時～8時、九州道上り久留米IC→筑紫野IC（同10キロ）▽午後3時～8時、九州道上りみやま柳川IC→久留米IC（同10キロ）

［5月3日］午前6時～午後1時、九州道下り若宮IC→鳥栖JCT（同30キロ）▽午前8時～午後3時、東九州道下り苅田北九州空港IC→椎田IC（同15キロ）▽午前9時～午後2時、九州道下り鳥栖JCT→広川IC（同10キロ）▽午前9時～午後1時、九州道上り須恵スマートIC→若宮IC（同15キロ）

［5月4日（土・祝）］午前7時～午後1時、九州道下り福岡IC→鳥栖JCT（同20キロ）▽午前10時～午後2時、長崎道下り武雄北方IC→武雄JCT（同10キロ）▽午後5時～9時、九州道上り南関IC→久留米IC（同15キロ）▽午後5時～9時、九州道上り福岡IC→若宮IC（同10キロ）▽午後5時～8時、東九州道上り豊前IC→築城IC（同10キロ）

［5月5日］午前9時～正午、九州道下り大宰府IC→鳥栖JCT（同10キロ）▽午後3時～深夜0時、九州道上り菊水IC→久留米IC（同25キロ）▽午後3時～11時、九州道上り久留米IC→筑紫野IC（同10キロ）▽午後5時～深夜0時、九州道上り大宰府IC→若宮IC（同20キロ）

渋滞の激化を避けるため、4月27日から29日までと、5月3日から6日（月・振休）までは、ETC休日割引は適用されない。

最新の混雑情報は「アイハイウェイ」（https://ihighway.jp）で確認できる。