Taylor Swifts neues Album ‚The Tortured Poets Department‘ hat einen Spotify-Rekord aufgestellt.

Die Popsängerin hat am Freitag (19. April) ihr elftes Studioalbum herausgebracht und bricht schon jetzt alle Rekorde. Die Platte wurde zum meistgestreamten Album auf Spotify an einem einzigen Tag, nachdem es bereits in den ersten 24 Stunden mehr als 300 Millionen Streams verzeichnete.

Damit hält Taylor Swift nun die Top drei der meistgestreamten Debüts auf Spotify, wobei ihr Album ‚Midnights‘ aus dem Jahr 2022 an zweiter und ‚1989 (Taylor's Version)‘ an dritter Stelle platziert sind. Auf X gab Spotify in einem Statement bekannt: „Geschichte wurde geschrieben! Am 19. April 2024 war Taylor Swifts ‚The Tortured Poets Department' das erste Album in der Geschichte von Spotify, das an einem einzigen Tag über 300 Millionen Streams hatte."

Mit der Leadsingle ‚Fortnight‘, an der Post Malone mitwirkte, brach die Chartstürmerin auch den Rekord für den meistgestreamten Song an einem Tag. Der Track brach den bisherigen Rekord von Adeles ‚Easy on Me‘ aus dem Jahr 2021.

Taylor Swift war am Freitag außerdem die meistgestreamte Künstlerin an einem einzigen Tag in der Geschichte von Spotify, nachdem ihr das gleiche Kunststück bereits im Oktober gelungen war, als sie ‚1989 (Taylor's Version)‘ veröffentlichte.

‚The Tortured Poets Department‘ kam am Freitag um Mitternacht heraus. Nur wenige Stunden später ließ die Musikerin eine Bombe platzen, indem sie ankündigte, dass es sich um ein Doppelalbum handelte und sie 15 zusätzliche Songs veröffentlichte.