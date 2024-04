Taylor Swifts neues 'The Tortured Poets Department'-Album hat einen Spotify-Rekord gebrochen, nachdem es am Freitag (19. April) mehr als 300 Millionen Streams erreichte.

Das 11. Studioalbum der Sängerin wurde zum am meisten gestreamten Album der Plattform an einem einzigen Tag, nachdem die LP in den ersten 24 Stunden große Verkaufszahlen erzielen konnte.

Mit ihrem Album 'Midnights' aus dem Jahr 2022 und ihrem neu aufgenommenen Album '1989 (Taylor's Version)' hält die Musikerin nun die am meisten gestreamten Debüts bei Spotify. In einem auf ihrem Account auf X, früher bekannt als Twitter, geteilten Statement von Spotify heißt es: „Es wurde Geschichte geschrieben! Am 19. April 2024 war Taylor Swifts 'The Tortured Poets Department' das erste Album in der Geschichte von Spotify, das an einem einzigen Tag über 300 Millionen Streams hatte.“ Mit der Lead-Single des Albums, 'Fortnight', auf der Post Malone zu hören ist, brach Taylor zudem den Rekord der Plattform für den am meisten gestreamten Song an einem Tag. Der Song brach den Rekord, den zuvor Adeles 'Easy on Me' im Jahr 2021 aufstellte. Swift war am Freitag (19. April) auch die am meisten gestreamte Künstlerin an einem einzigen Tag in der Geschichte von Spotify, nachdem ihr dies bereits im Oktober gelungen war, als sie '1989 (Taylor's Version)' herausbrachte. 'The Tortured Poets Department' erschien am Freitag (19. April) um Mitternacht, woraufhin die Künstlerin nur wenige Stunden später ankündigte, dass sie dem neuen Album einen zweiten Teil mit 15 zusätzlichen Songs hinzufügen würde, um daraus eine „Anthologie“ zu machen. In einem Beitrag in den sozialen Medien schrieb der Star: „Es ist eine Überraschung um 2 Uhr morgens: 'The Tortured Poets Department' ist ein geheimes DOUBLE-Album."