写真:前節優勝を決めたインテルは、ホームで凱旋試合に臨む ©Getty Images

日本時間4月27日から30日にかけて、セリエA第34節の10試合が行われる。優勝を決めたインテルは今節がホームでの“凱旋試合”。大勢のファンの前で無様な試合は見せられない。ユヴェントスとミランの上位対決や、前節の試合で決勝点をアシストしたラツィオの鎌田大地にも注目だ。

◉注目カード

■インテル vs トリノ

前節“ミラノダービー”に勝利し通算20度目のスクデット獲得を達成したインテルは、トリノとの一戦を迎える。前節はアウェー扱いだったが、今節はホーム扱いとなるため“凱旋試合”となり、祝勝会のような雰囲気になる可能性もあるが、王者らしい試合をサポーターに見せたいところだ。また、今後は個人記録も気になるところ、ラウタロ・マルティネスはここまで23ゴールで得点ランキング首位を独走しているが、リーグ戦では3月以降、得点から遠ざかっているだけに、ここから量産態勢に入っていきたい。

■ユヴェントス vs ミラン

3位ユヴェントスと2位ミランの直接対決も注目の試合だ。両者の勝ち点差は5ポイントあり、この試合でユヴェントスが勝利しても順位が入れ替わることはないが、一方で4位ボローニャがユヴェントスに2ポイント差に迫っており、今節の結果試合では順位が入れ替わる可能性もある。ユヴェントスは第22節以降のリーグ戦で2勝6分け4敗と勝ちきれない試合が続いており、今回の上位対決はどうなるか。ミランとしてはインテル、ユヴェントスというライバルとの連戦で連敗するわけにはいかず、こちらもプライドをかけた戦いに挑むことになる。

■ラツィオ vs ヴェローナ

ラツィオはヴェローナをホームに迎えての一戦に挑む。前節のジェノア戦は、鎌田大地のアシストからルイス・アルベルトが決勝ゴールを決めて1-0の勝利を収めた。指揮官の交代以降、先発出場が続いていた鎌田がようやく目に見える結果を出す形となっており、引き続き得点に絡む活躍に期待したいところだ。また、直近のコッパイタリア準決勝ユヴェントス戦で2ゴールを挙げ、2-1の勝利に貢献(2戦合計では2-3で敗戦)したバレンティン・カステジャーノスも注目の存在と言える。

■その他の見どころ

現在17位のウディネーゼは前節終了後にガブリエレ・チョッフィ前監督を解任し、ファビオ・カンナヴァーロ新監督の就任を発表。試合途中に選手が倒れ、後半途中で中止となった第32節ローマ戦の再開試合が日本時間4月26日に行われ、これがカンナヴァーロ新監督にとっての初陣となるが、ウディネーゼを率いて90分間を戦うのは今節のボローニャ戦が初となる。3位浮上も見えている相手との試合は間違いなく難しいものになるはずだが、どのような手腕を見せるのか。そのウディネーゼの再開試合の相手であるローマは、ナポリとの一戦に挑む。シーズン途中の監督交代を経験したチーム同士の対戦はどちらに軍配があがるのか。

◉セリエA 第34節 試合日程

4月27日(土)

3:45 フロジノーネ vs サレルニターナ

22:00 レッチェ vs モンツァ

4月28日(日)

1:00 ユヴェントス vs ACミラン

3:45 ラツィオ vs ヴェローナ

19:30 インテル・ミラノ vs トリノ

22:00 ボローニャ vs ウディネーゼ

4月29日(月)

1:00 ナポリ vs ASローマ

1:00 アタランタ vs エンポリ

3:45 フィオレンティーナ vs サッスオーロ

3:45 ジェノア vs カリアリ

※時刻はすべて日本時間