（東京）千代田区神田須田町１丁目で声かけ　４月２５日朝

Published
2024/04/25 22:17 (JST)

警視庁によると、２５日午前７時５０分ごろ、千代田区神田須田町１丁目の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、迷彩柄パーカー、カーキ色リュックサック）

■実行者の言動や状況
・登校途中の女児に声をかけた。
・「充電がないから神田明神の場所を教えて」
・「家近いの、学校を教えて」

■現場付近の施設
・小川町駅［東京都交通局］、淡路町駅［東京メトロ］、御茶ノ水駅［東京メトロ］、新御茶ノ水駅［東京メトロ］、秋葉原駅［ＪＲ・東京メトロ・首都圏新都市鉄道］など

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