‚Challengers‘-Drehbuchautor Justin Kuritzkes ist der Meinung, dass die „filmische Natur“ von Tennis die Sportart ideal für einen Film machte.

Der Autor hat das Drehbuch für Luca Guadagninos neuen Film geschrieben, der sich auf eine Dreiecksbeziehung im Tenniszirkus konzentriert. Er erkannte sofort, dass der Sport reif für die große Leinwand war, nachdem er das umstrittene US-Open-Finale zwischen Serena Williams und Naomi Osaka im Jahr 2018 gesehen hatte.

Justin erzählte ‚Variety‘: „Ich habe mir zufällig die US Open 2018 angesehen. Es war das Match zwischen Naomi Osaka und Serena Williams im Finale und es war sehr umstritten, weil Serena Williams dafür bestraft wurde, dass sie von der Seitenlinie gecoacht wurde. Sie regte sich sehr auf und sagte, dass sie das nicht getan habe – aber das war das erste Mal, dass ich von dieser Regel hörte. Sofort kam es mir sehr filmreif vor, dass du ganz allein auf dem Platz stehst, dass es nur eine andere Person gibt, die sich so sehr darum kümmert, was mit dir in diesem Match passiert, wie du es tust, und dass du nicht mit ihr reden kannst.“ Er fuhr fort: „Ich fing an zu denken: ‚Was wäre, wenn du wirklich über etwas Wichtiges sprechen müsstest, das über Tennis hinausgeht? Jenseits des Sports? Etwas, das mit euch persönlich zu tun hat? Wie würdest du dieses Gespräch führen? Und wie könnte man die Spannung der Situation in der Sprache des Films stumm vermitteln?‘“

In ‚Challengers‘ spielt Zendaya die Rolle der Tashi Duncan – ein Tennis-Wunderkind, das sich dem Coaching zuwendet, als ihre Spielerkarriere durch eine Verletzung beendet wird – die in eine Dreiecksbeziehung mit den Spielern Art Donaldson (Mike Faist) und Patrick Zweig (Josh O'Connor) verwickelt wird. Und Justin wusste von dem Moment an, als sie angesprochen wurde, dass die ‚Spider-Man‘-Darstellerin perfekt für die Rolle war. Er sagte: „Wenn man erst einmal die Idee hat, dass Zendaya in einem Film mitspielt, ist es wirklich schwer vorstellbar, dass jemand anderes es auch nur versucht, weil sie so perfekt für die Rolle ist. Es war so klar in unserem ersten Gespräch. Wir haben uns über Zoom getroffen, nachdem Amy Pascal ihr das Drehbuch geschickt hatte, und mir war innerhalb von zwei Minuten klar, dass sie Tashi einfach so vollständig verstand, dass sie, obwohl sie sehr unterschiedliche Menschen waren, einen Weg hineinsehen konnte, und das war unglaublich aufregend für mich.“