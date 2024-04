Anne Hathaway fühlt sich heute mit Anfang 40 wohler denn je.

Die 41-jährige Schauspielerin hat verraten, dass sie sich heute „viel wohler in [ihrer] Haut“ fühlt als noch vor 20 Jahren.

Die Oscar-Preisträgerin erzählte 'Entertainment Tonight': „Ich fühle mich in meinen 40ern auf jeden Fall viel wohler in meiner Haut als in meinen 20ern. In meinen 20ern habe ich mich verloren gefühlt. Ich fühlte diesen Druck, alles zu wissen, und ich dachte, dass ich etwas falsch mache, weil ich nicht alles über mich weiß. Aber es hat sich herausgestellt, dass genau das der Sinn des Lebens ist.” Anne hat in ihrer Karriere große Erfolge gefeiert. Für die Schauspielerin steht jedoch ihre Familie an erster Stelle im Leben. Hathaway - die mit ihrem Mann Adam Shulman zwei Söhne hat - erklärte: „Als ich anfing, als ich zum ersten Mal Mutter wurde, sagten die Leute: 'Oh, wie willst du das unter einen Hut bringen?‘ Und ich sagte nur: 'Unter einen Hut bringen? Wovon redet ihr?'“

Anne lobte kürzlich Christopher Nolan dafür, dass er ihre Karriere gerettet hat. Die gefeierte Schauspielerin erinnerte sich daran, dass sie als „giftig“ dargestellt wurde, bevor sie 2014 in ‘Interstellar’ mitspielte. Sie erzählte ‘Vanity Fair’: „Viele Leute wollten mir keine Rollen geben, weil sie so besorgt darüber waren, wie toxisch meine Identität online geworden war. Ich hatte einen Engel in Christopher Nolan, dem das egal war und der mir eine der schönsten Rollen gab, die ich je hatte, in einem der besten Filme, in denen ich mitgewirkt habe.“ Und Anne gab zu, dass Christopher den Verlauf ihrer Karriere verändert hat.