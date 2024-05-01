（大阪）堺市北区中百舌鳥町２丁付近で声かけ　４月３０日夕方

Published
2024/05/01 21:35 (JST)

大阪府警によると、４月３０日午後５時ごろ、堺市北区中百舌鳥町２丁付近の路上で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、外国人風、金髪、黒色上衣）

■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒に声をかけた。
・「ジュース奢るから何処か行こう」

■現場付近の施設
・中百舌鳥駅［南海・泉北高速鉄道］、なかもず駅［大阪メトロ］、百舌鳥八幡駅［南海］、中百舌烏小学校、金岡南小学校

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