写真:現在は冨安が所属するアーセナルが首位に立っている ©Getty Images

日本時間5月4日から7日にかけて、プレミアリーグ第36節の10試合が行われる。優勝争いは昨シーズン同様、アーセナルとマンチェスター・シティの一騎打ちの様相を呈してきた。今節は両者ともホームゲーム。完勝劇を見せつけたいところだ。



◉注目カード

■アーセナル vs ボーンマス

マンチェスター・シティに「1」ポイントの差を付け暫定首位に立つアーセナルは、ホームにボーンマスを迎えての一戦に挑む。第7節での対戦時には4-0で快勝するなど、プレミアリーグでの通算対戦成績は10勝2分け1敗と圧倒している相手だけに、今節も確実に勝利を収めなければならない。直近2試合はチェルシーとの“ビッグロンドン・ダービー”の5-0、トッテナムとの“ノースロンドン・ダービー”に3-2とビッグマッチを制しており、またケガ人もいないため、チームとして充実した状態で試合に臨むことができる。トッテナム戦で久々のリーグ戦フル出場を果たして高評価を得た冨安健洋は、引き続き左サイドバックで先発出場なるか。シーズン開幕戦で大ケガを負ったユリエン・ティンバーもU-21チームで実践復帰を果たしており、この試合でメンバー入りする可能性もある。

■マンチェスター・シティ vs ウルブス

暫定2位のマンチェスター・シティはホームにウルブスを迎える。今シーズン第7節で対戦した際に1-2と敗れた相手だけに、同じ相手に連敗するわけにはいかず、またアーセナルにプレッシャーをかけるためにも勝利は必須となる。前節ノッティガンム・フォレスト戦ではフィル・フォーデンとルベン・ディアスが体調不良のため欠場。この2人に関しては回復し次第、チームに戻れるはずだが、一方で左肩を痛めて前半のみで交代したエデルソンは重傷の可能性があり、今節の出場は難しい。代役のシュテファン・オルテガも確かな実力の持ち主ではあるが、守護神不在で戦わなければならない。一方、攻撃陣ではアーリン・ハーランドが前節、復調の兆しを見せるようなゴールを決めた。終盤戦に向けてさらに調子を上げていきたいところだろう。

■リヴァプール vs トッテナム

第29節順延分でエヴァートンとの“マージーサイド・ダービー”に0-2と敗れ、前節はウェストハムに2-2のドロー。2試合連続で3ポイントを逃し優勝争いから一歩後退したリヴァプールは、5位トッテナムをホームに迎える。今シーズンのホームゲームは残り2試合。つまり、ユルゲン・クロップ監督がアンフィールドで指揮を執るのはあと2試合だけということになる。難敵トッテナムが相手とはいえ、そのうちの1試合で無様な姿を見せるわけにはいかない。特に最近、得点から遠ざかっているモハメド・サラーやダルウィン・ヌニェス、ルイス・ディアスら前線の選手には奮起が求められる。中盤で奮闘する遠藤航は勤続疲労が気になるところだが、引き続きの活躍に期待したい。トッテナムは第26節順延分チェルシー戦から中2日でこの試合を迎えるため、アンジェ・ポステコグルー監督にはコンディショニング面のコントロールも求められる。

■その他の見どころ

残留争いで苦しい立場にある18位ルートン・タウンは、前節までの3連勝で残留を確定させたエヴァートンをホームに迎える。残り3試合、勝ち続けるしかない状況だが、エヴァートン側に残留確定による気の緩みが多少なりとも見えたり、主力を温存して戦ったりといった事態になれば、ルートン・タウンにとってはチャンスとなる。3バックの一角と右ウイングバックで併用されている橋岡大樹の起用法とパフォーマンスにも注目だ。前節のリヴァプール戦で一時は逆転されながらも追いついてドローに持ち込んだウェストハムはアウェーでチェルシーと対戦する。2試合連続のビッグマッチで存在感を示したいところで、2試合連続得点中のミカイル・アントニオは注目の存在と言える。チェルシーはトッテナム戦から中2日の過密日程をどう乗り切るか。



◉プレミアリーグ 第36節 試合日程

5月4日(土)

4:00 ルートン・タウン vs エヴァートン

20:30 アーセナル vs ボーンマス

23:00 ブレントフォード vs フラム

23:00 バーンリー vs ニューカッスル

23:00 シェフィールド・ユナイテッド vs ノッティンガム・フォレスト

5月5日(日)

1:30 マンチェスター・シティ vs ウルブス

22:00 チェルシー vs ウェストハム

22:00 ブライトン vs アストンヴィラ

5月6日(月)

0:30 リヴァプール vs トッテナム

5月7日(火)

4:00 クリスタルパレス vs マンチェスター・ユナイテッド

※時刻はすべて日本時間