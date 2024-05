写真:好調な鎌田大地の活躍にも注目だ ©Getty Images

日本時間5月4日から7日にかけて、セリエA第35節の10試合が行われる。リーグ戦は残り4試合。各チーム、1つでも上の順位を目指しての戦いとなる。ラツィオの鎌田大地は直近の試合でハイパフォーマンスを披露しており、呼応するようにチームも3連勝中。さらなる連勝に貢献できるか。



◉注目カード

■モンツァ vs ラツィオ

リーグ戦3連勝中、7位につけるラツィオはアウェーでモンツァと対戦する。現状ではUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ出場圏内だが、より上のコンペティションを目指すためにも、連勝をさらに伸ばしたい。直近5試合で2分け3敗と苦戦が続くモンツァは、油断はできないとは言え、そこまで難しい相手ではないだろう。鎌田大地は、第33節ジェノア戦では決勝ゴールをアシストし、前節はゴールに迫るプレーを何度も見せるなどの活躍を披露し、イゴール・トゥドール監督からもパフォーマンスを絶賛された。去就が不透明なため周囲は騒がしいが、引き続き、勝利に貢献するようなプレーを見せてほしいところだ。

■サッスオーロ vs インテル

インテルはサッスオーロとのアウェーゲームに挑む。優勝が決まり、前節は本拠地での“凱旋試合”や優勝パレードも実施し祝賀ムードに包まれたが、いい形でシーズンを締めくくるためにも、ここからもう一度、気を引き締めて戦わなければならない。ましてやサッスオーロは、今シーズンのリーグ戦で唯一、黒星を喫した相手(第6節、1-2)。この時は前半終了間際に先制しながらも後半に2点を奪われての逆転負けとなっているだけに、今回は先制し、追加点も奪って終始、優勢に試合を進めていきたい。2月下旬の第21節アタランタ戦を最後にリーグ戦での得点から遠ざかっているラウタロ・マルティネスにも、そろそろゴールがほしい。

■ローマ vs ユヴェントス

5位ローマは3位ユヴェントスをホームに迎えての上位対決に挑む。1月の監督交代後は好調を維持していたが、直近2試合は1勝1分けとやや苦しんでいる。さらに、この試合の前後にはUEFAヨーロッパリーグ準決勝の試合があるため、集中しづらい状況ではある。一方のユヴェントスもリーグ戦では3試合連続ドロー中と、2024年に入って以降の不振から抜け出せていない。上位対決らしいハイレベルな攻防に期待したいところだが、果たしてどうなるか。

■その他の見どころ

2位ミランはホームでジェノアと対戦。この試合から最終節までの4試合中、ホームゲームが3試合と日程には恵まれている。シーズンをいい形で終えるためにも、ここから勝利を重ねていきたい。監督が交代したウディネーゼはホームでナポリと対戦する。前節のボローニャ戦は先制しながらも終盤に追いつかれて1-1のドロー。1試合でも早くファビオ・カンナヴァーロ新監督に初勝利を届けたいところだ。ナポリはリーグ戦の直近7試合で1勝4分け2敗とやや不振。直近4試合で3ゴールを挙げているエース、ヴィクター・オシムヘンにかかる期待は大きい。



◉セリエA 第35節 試合日程

5月4日(土)

3:45 トリノ vs ボローニャ

5月5日(日)

1:00 モンツァ vs ラツィオ

3:45 サッスオーロ vs インテル

19:30 カリアリ vs レッチェ

22:00 ヴェローナ vs フィオレンティーナ

22:00 エンポリ vs フロジノーネ

5月6日(月)

1:00 ミラン vs ジェノア

3:45 ローマ vs ユヴェントス

5月7日(火)

1:00 サレルニターナ vs アタランタ

3:45 ウディネーゼ vs ナポリ

※時刻はすべて日本時間