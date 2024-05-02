福岡県警によると、２日午後３時２０分ごろ、北九州市八幡西区岡田町付近の路上で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、１０代後半～２０代前半、紺色長袖Ｔシャツ、黒縁メガネ、マスク）
■実行者の言動や状況
・女子生徒に声をかけた。
・「友達を一緒に探してほしい」
・「連絡先教えて」
■現場付近の施設
・黒崎駅［ＪＲ］、黒崎駅前駅［筑豊電鉄］、西黒崎駅［筑豊電鉄］、黒崎中央小学校、鳴水小学校など
福岡県警によると、２日午後３時２０分ごろ、北九州市八幡西区岡田町付近の路上で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、１０代後半～２０代前半、紺色長袖Ｔシャツ、黒縁メガネ、マスク）
■実行者の言動や状況
・女子生徒に声をかけた。
・「友達を一緒に探してほしい」
・「連絡先教えて」
■現場付近の施設
・黒崎駅［ＪＲ］、黒崎駅前駅［筑豊電鉄］、西黒崎駅［筑豊電鉄］、黒崎中央小学校、鳴水小学校など
© 日本不審者情報センター合同会社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら