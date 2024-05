Gabriel Kelly hat aufgrund seiner Verbindung zur Kelly Family des Öfteren mit Vorurteilen zu kämpfen.

Der Sohn von Angelo Kelly wurde in eine echte Musikerdynastie geboren. Dass die Bekanntheit seines Vaters und der restlichen Kelly-Family-Mitglieder nicht nur Vorteile mit sich bringt, musste der 22-Jährige bereits häufiger am eigenen Leib erfahren. „Der Name Kelly hat seine Vor- und Nachteile. Es ist einfach so, dass viele denken: ‚Ja, ein Kelly, dann ist er bestimmt ein reicher Schnösel und ganz abgehoben‘“, gab Gabriel zuletzt im Gespräch mit RTL preis. Menschen mit Vorurteilen gegen ihn wolle der Nachwuchsstar allerdings gerne vom Gegenteil überzeugen. Er erzählt weiter: „Weißt du, was viele Leute sagen, wenn sie mich auf der Straße irgendwo erkennen und ich dann mit ihnen ins Gespräch komme? Dann sagen die: ‚Du bist ja gar nicht so arrogant, wie ich dachte.‘“

Als Kandidat der diesjährigen ‚Let’s Dance‘-Staffel berichtet Gabriel unter anderem auch von seiner ungewöhnlichen Kindheit. „Ich bin halt ein bisschen konservativer groß geworden“, verrät er im Interview. In der Sendung falle es ihm deshalb manchmal schwer, sexy oder leidenschaftlich herüberzukommen. „Es ist halt auch hier nicht nur Tanzen, sondern auch Schauspielerei, sich in Rollen zu versetzen. Man muss so viele Facetten von sich zeigen können“, erzählt er über seine Herausforderungen bei ‚Let’s Dance‘.