Hugh Jackman hat versprochen, dass die Fans in 'Deadpool and Wolverine' „verschiedene Seiten“ von Wolverine zu sehen bekommen werden.

Der 55-jährige Schauspieler wird den Superhelden in dem mit Spannung erwarteten Film erneut spielen und versprach, dass es Veränderungen an der Figur geben wird, die in der X-Men-Reihe eine wichtige Rolle spielte.

In einem Interview gegenüber dem 'Empire'-Magazin erklärte Hugh: „Es gibt verschiedene Seiten von Wolverine, die wir noch nie zuvor in den Filmen sahen. Das ist aufregend für mich gewesen.“ Der australische Darsteller verriet zudem, dass es sich „so richtig“ angefühlt habe, zum ersten Mal in dem Film, der im Juli in die Kinos kommen soll, das gelbe Kostüm seines Alter Egos zu tragen: „Bei 'The Wolverine' hätten wir es beinahe geschafft. Aber von dem Moment an, als ich es hier eingestellt habe, dachte ich mir: 'Warum haben wir das nie gemacht?' Es sah so richtig aus, es fühlte sich so richtig an, ich dachte: 'Das ist er.'" Hugh war von Marvel-Chef Kevin Feige dazu angewiesen worden, nach dem emotionalen Ende der Figur in 'Logan' von 2017 nicht als Wolverine zurückzukehren, entschied sich jedoch nach einer Autofahrt für Ryan Reynolds‘ klugen Deadpool. Er erinnerte sich: „Ich war ungefähr eine Stunde unterwegs. Und da kam mir die Frage in den Sinn: 'Was will ich machen?' Und als ich diese Frage stellte, da wusste ich sofort, dass ich 'Deadpool and Wolverine' machen wollte. Ich bin noch eine Stunde gefahren. Ich konnte nicht damit aufhören, darüber nachzudenken. Und ich stieg aus dem Auto, rief Ryan an und sagte: 'Ryan, wenn du mich haben willst, dann bin ich mit dabei.'" Filmemacher Shawn Levy hat versprochen, dass der neue Film ein „Zweihand-Charakterabenteuer“ mit den beiden Helden und nicht nur 'Deadpool 3' sein wird.