（大阪）摂津市新在家１丁目付近で声かけ　５月４日昼前

Published
2024/05/04 15:01 (JST)

大阪府警によると、４日午前１１時ごろ、摂津市新在家１丁目付近で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：３０代後半位、黒色ジャージ、黒色マスク、黒色キャップ帽、黒色系自転車）

■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子生徒に声をかけた。
・「遊びに行こう」
・「家このへんなん」

■現場付近の施設
・大阪貨物ターミナル駅［ＪＲ］、鳥飼北小学校、第二中学校、摂津ひかり病院、ＪＲ鳥飼車両基地など

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