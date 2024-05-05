（兵庫）尼崎市塚口町５丁目で不審な接触の疑い　５月５日夕方

Published
2024/05/05 23:57 (JST)
Updated
2024/05/06 00:52 (JST)

兵庫県警によると、５日午後５時５１分ごろ、尼崎市塚口町５丁目の路上で女子高校生への不審な接触の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０歳、赤色チェック柄シャツ、マスク、赤色スマートフォン）

■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒が太ももに接触感を覚え、振り返ると、男性がスマートフォンを持っていた。

■現場付近の施設
・尼崎北小学校、尼崎北高校、市立尼崎高校、園田学園女子大学、阪急神戸線

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