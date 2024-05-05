兵庫県警によると、５日午後５時５１分ごろ、尼崎市塚口町５丁目の路上で女子高校生への不審な接触の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０歳、赤色チェック柄シャツ、マスク、赤色スマートフォン）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒が太ももに接触感を覚え、振り返ると、男性がスマートフォンを持っていた。
■現場付近の施設
・尼崎北小学校、尼崎北高校、市立尼崎高校、園田学園女子大学、阪急神戸線
兵庫県警によると、５日午後５時５１分ごろ、尼崎市塚口町５丁目の路上で女子高校生への不審な接触の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０歳、赤色チェック柄シャツ、マスク、赤色スマートフォン）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒が太ももに接触感を覚え、振り返ると、男性がスマートフォンを持っていた。
■現場付近の施設
・尼崎北小学校、尼崎北高校、市立尼崎高校、園田学園女子大学、阪急神戸線
© 日本不審者情報センター合同会社
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