Kylie Minogue plant Berichten zufolge, ihre Residenz in Las Vegas im Voltaire fortzusetzen.

Die ‚Padam Padam‘-Hitmacherin beendete am Samstag (4. Mai) ihre allererste Sin City-Serie ‚More Than Just a Residency‘ am neuen Veranstaltungsort. Jetzt wurde behauptet, dass das 55-jährige Pop-Idol für einen weiteren Auftritt mit einem neuen Album zurückkehren wird.

In ihrer Ansprache an das Publikum bei der Abschlussshow sagte Kylie: „Ich freue mich, hier zu sein. Wir haben uns daran erinnert, dass dies unsere letzte Show ist, also waren wir heute alle ein wenig emotional. Lasst mich nur sagen, dass es alle meine Erwartungen übertroffen hat. Das ist das Ende… für’s Erste. Ich liebe euch so sehr – ich kann es kaum erwarten, euch wiederzusehen.“

Ein Insider verriet anschließend der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Kylie ist zu einem Must-See in Las Vegas geworden. Mit einem neuen Album, das auf dem Weg ist, wird sie so viel gefragter sein. Aber Voltaire und das engagierte Publikum haben ihr Herz erobert und sie wird dort eine tragende Säule sein.“ Die Veröffentlichung behauptet weiter, dass ihre Rückkehr wahrscheinlich in 18 Monaten erfolgen wird, also im November 2025, dem gleichen Monat, in dem sie die Residenz begann.

‚The Sun‘ berichtete zuvor, dass der ‚Spinning Around‘-Hitmacherin sogar eine „Residenz auf Lebenszeit“ in Las Vegas angeboten wurde, nachdem sie den Chef des Nachtclubs, Michael Gruber, beeindruckt hatte. Ein Insider verriet: „Michael liebt Kylie absolut und will sie nicht verlieren. Es ist die erste ‚Residenz fürs Leben‘, bei der der Künstler kommt und geht, basierend auf seinem eigenen Zeitplan. Normalerweise wollen Veranstaltungsorte jemanden für einen bestimmten Zeitraum binden oder Exklusivität haben, wenn es um Live-Shows geht. Aber wenn es um Kylie geht, weiß Michael, dass er etwas Goldenem auf der Spur ist, und er hat das Angebot auf den Tisch gelegt, damit Kylie es in Betracht ziehen kann.“ Kylie begann den Aufenthalt im November 2023 zur Unterstützung ihres 16. Studioalbums ‚Tension‘.