Madonna fehlen noch immer die Worte, wenn sie auf die größte Show ihrer Karriere zurückblickt.

Die Pop-Ikone beendete ihre ‚Celebration‘-Tour mit ihrem bisher größten Konzert in Rio de Janeiro, Brasilien, am Samstagabend (4. Mai) vor einem geschätzten Publikum von 1,6 Millionen am Copacabana Beach. Sie bedankte sich nun bei allen Beteiligten, die dies möglich gemacht haben.

In einem Post auf Instagram schrieb sie: „Das ist wirklich passiert. Danke, Rio. Vielen Dank @pabllovittar und @anitta. Worte können meine Dankbarkeit nicht ausdrücken! An alle Beteiligten!!" Madonna ist seit Oktober 2023 unterwegs, als sie die Konzertreihe in London eröffnete, bevor sie Gigs in ganz Europa und Nordamerika spielte und die Tour mit einem Abschlusskonzert in Rio de Janeiro beendete. Zu Beginn des Gigs sagte sie zum Publikum: „Hier sind wir am schönsten Ort der Welt. Dieser Ort ist magisch.“

Die kostenlose Show zog eine große Anzahl von Menschen an, die auf riesigen Bildschirmen entlang des Strandes zusahen, während andere einen Blick auf das Geschehen von Booten und Balkonen in der Nähe mit 18 Lautsprechertürmen erhaschen konnten, die dafür sorgten, dass alle Madonnas Hits hören konnten. Die 1,6 Millionen Zuschauer brachen Madonnas bisherigen Rekord von 130.000 Konzertbesuchern, die 1987 ihre Show im Parc des Sceaux in Paris besuchten. Madonna spielte ein karriereübergreifendes Set und wurde auf der Bühne von Stars wie Diplo, Anitta, Pabllo Vittar und Bob the Drag Queen begleitet, während die Queen of Pop das Publikum begeisterte, indem sie während der Show in ein brasilianisches Fußballtrikot schlüpfte.