Blake Lively und Ryan Reynolds sollen die Met Gala geschwänzt haben, um zu Hause bei ihren Kindern zu bleiben.

Die 36-jährige Schauspielerin - die vier Kinder mit ihrem ‘Deadpool’-Schauspieler-Ehemann (47) hat - ist so regelmäßig bei der Veranstaltung, dass sie als "Königin" der Met Gala bezeichnet wird. Doch dieses Jahr entschied sich die Hollywood-Schönheit, lieber Zuhause bei ihrer Familie zu bleiben anstatt über den Roten Teppich des Metropolitan Museum of Art in New York zu schreiten. Der Insider sagte gegenüber ‘Elle’: "Das Paar hat es vorgezogen, den Abend zu Hause zu verbringen, statt auf dem roten Teppich.” Blake, die seit 2012 mit Ryan Reynolds verheiratet ist, hatte dafür Anfang Mai einen ihrer “großen Modemomente” bei einem Tiffany Co-Event in New York.

Auch Ben Affleck (51), der wegen der Dreharbeiten zu ‘The Accountant 2’ in Los Angeles weilte, fehlte bei der diesjährigen Gala. Seine Frau Jennifer Lopez (54) war Co-Vorsitzende der Veranstaltung, die unter dem Motto "The Garden of Time" stand. J-Lo war eine von fünf Co-Moderatoren der Gala, neben Zendaya (27) Bad Bunny (30) Chris Hemsworth (40) und der 74-jährigen Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour. Die Favoritin der Met Gala, Rihanna (36), war gezwungen, die Modefeierlichkeiten in letzter Minute ausfallen zu lassen, nachdem sie sich nach ihrer Reise nach Miami zum F1 Grand Prix am Wochenende offenbar eine Grippe zugezogen hatte.