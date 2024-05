John Travolta erinnert daran, wie sein verstorbener ‚Grease‘-Co-Star Susan Buckner die Dreharbeiten „viel spezieller“ machte.

Die Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle als Cheerleaderin Patty Simcox in dem Musicalklassiker von 1978 bekannt war, verstarb letzte Woche im Alter von 72 Jahren. Der 70-jährige Hollywood-Star, der die Hauptrolle des Danny Zuko in dem Musical-Film spielte, hat sich an die lustigen Zeiten erinnert, die er mit Buckner teilte.

Travolta schrieb in seiner Instagram-Story neben einem Bild von Susan als Erwachsene und als Teenager: „Susan, du hast ‚Grease‘ so viel spezieller gemacht! Wir werden dich vermissen!“ Die Todesursache wurde der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben. Buckners Publizistin Melissa Berthier verkündete in einer Erklärung: „Susan starb am 2. Mai friedlich im Kreise ihrer Lieben.“ Buckners Tochter, Samantha Mansfield, würdigte ihre Mutter und „beste Freundin“. Sie sagte dem ‚People‘-Magazin: „Das Licht, das sie in jeden Raum gebracht hat, wird für immer vermisst werden. Sie war magisch, und ich hatte großes Glück, sie meine beste Freundin nennen zu dürfen.“

Buckner wurde 1971 zur Miss Washington gekrönt, bevor sie den Bundesstaat im folgenden Jahr bei der Wahl zur Miss America vertrat. Sie wurde Mitglied von The Golddiggers, einer rein weiblichen Gesangs- und Tanzgruppe, die in der ‚Dean Martin Show‘ auftrat, was dazu führte, dass sie Teil einer reinen Mädchengruppe namens Fantasy und dann eine Hälfte des Musikduos ‚Buckner and Pratt‘ wurde. ‚Grease‘ war ihre prägende Schauspielrolle, aber sie trat auch in Filmen wie ‚Police Academy 6: City Under Siege‘ und ‚Wes Craven's Deadly Blessing‘ sowie in Fernsehsendungen wie ‚The Love Boat‘ und dem Fernsehfilm ‚The Amazing Howard Hughes‘ auf. In den 1980er-Jahren trat sie von ihrer Karriere zurück, um Samantha und ihren Sohn Adam Josephs großzuziehen. Später im Leben unterrichtete sie Tanz in einem örtlichen Fitnessstudio und leitete Kindertheater an einer Grundschule in Florida. Neben ihren Kindern hinterlässt Buckner auch ihre Enkelkinder Oliver, Riley, Abigail und Ruby, ihre Schwester Linda, ihre Schwiegertochter Noel und ihren Schwiegersohn Adam sowie ihren langjährigen Partner Al. Spenden zu ihrem Gedenken können an den Fairchild Tropical Botanic Garden in Miami geleistet werden.